Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 3 askerden Jandarma Uzman Onbaşı Emre Tarlacı'nın cenazesi memleketi Karaman'da gözyaşları arasında toprağa verildi.



Kaza, geçen cumartesi günü Devrekani-Kastamonu karayolu, Kırcalar mevkiinde meydana geldi. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Onbaşılar Emre Tarlacı (21),İsmail Doğan (22),Enes Sertkaya (21) ve Uzman Çavuş Burak Çelikoğlu, hafta sonu gezmek için Azdavay ilçesine gitti.

KAMYONA ARKADAN ÇARPTI

Kastamonu'ya dönüş yolunda Emre Tarlacı yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, Hamdi Y. yönetimindeki kamyona arkadan çarptı. Kamyon takla atarken, otomobil şarampole devrildi. Hurdaya dönen otomobildeki Uzman Onbaşılar Emre Tarlacı, İsmail Doğan ve Enes Sertkaya, olay yerinde hayatını kaybetti. Uzman Çavuş Burak Çelikoğlu ile kamyon şoförü Hamdi Y. ise yaralandı.

VALİ VE VATANDAŞLAR DA KATILDI

Memleketi Karaman'a getirilen Uzman Onbaşı Tarlacı'nın cenazesi bugün öğle namazının ardından Aktekke Meydanı'na getirildi. Burada düzenlenen törene Karaman Valisi Fahri Meral, AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, CHP Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Karaman İl Jandarma Komutanı İsmail Şahin, Karaman İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

ŞEHİT MEZARLIĞINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Emre Tarlacı'nın annesi Ayşe Tarlacı, ayakta durmakta güçlük çekince töreni sandalyeye oturarak takip etti. Askerlerin omzunda tören alanına getirilen Emre Tarlacı'nın tabutu Karaman Müftüsü Muhammet Ketenci'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Oğlunun trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından dün taziyeleri kabul eden baba İbrahim Tarlacı, "Oğlumun tek bir hayali vardı, hayalindeki arabaya binmekti. Arabayı aldı buraya geldi, tekrar gitti. Hayalindeki arabayla kaza yaptı. Kamyona çarpmış. Ne diyeceğimi bilmiyorum" demişti.