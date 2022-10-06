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"Hayat Bugün" dizisi oyuncuları kimlerdir, konusu nedir?

SHOW TV ekranlarında başlayacak olan yeni dizi "Hayat Bugün" izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Dizi Amerikan yapımı olan "New Amsterdam"dan uyarlanacak.

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  • "Hayat Bugün" dizisi oyuncuları kimlerdir, konusu nedir? Hayat Bugün dizisi ne zaman başlayacak?

    SHOW TV ekranlarında Ekim ayında başlayacak olan diziyi 03 Medya üstleniyor. Dizi “New Amsterdam”ın uyarlaması olarak yayınlanacak. Dizinin başrollerinde ise sevilen oyuncalardan;

     

    Ulaş Tuna Astepe,

    Hazar Ergüçlü,

    Tansel Öngel,

    Hande Doğandemir,

    Mert Denizmen,

    Şerif Erol gibi ünlü isimler yer alıyor.

     
  • "Hayat Bugün" dizisi oyuncuları kimlerdir, konusu nedir? Hayat Bugün dizisi ne zaman başlayacak?

    Dizinin yönetmen koltuğunda Çiğdem Bozali oturuyor. Uyarlama senaryoyu ise Ayça Üzüm ve Cansu Çoban kaleme alıyor.
  • "Hayat Bugün" dizisi oyuncuları kimlerdir, konusu nedir? Hayat Bugün dizisi ne zaman başlayacak?

    DİZİNİN KONUSU

    Başhekim Barış Güvener, İstanbul’un en eski ve en köklü hastanelerinden Hisarönü Hastanesi’ne atanır. Ancak zamanının en iyi hastanelerinden biri olan Hisarönü zor bir dönemden geçmektedir. Genç ve idealist bir başhekimin gelmesiyle ise tüm hastanenin hikayesi yeniden yazılmaya başlanır. Barış; hastaneyi ayağa kaldırmaya çalışırken; hem kendi hayatındaki zorluklarla mücadele edecek, hem de tek tek kalplerini kazandığı çalışma arkadaşlarıyla birlikte hastaları için zorlu bir savaşa girecektir.
  • "Hayat Bugün" dizisi oyuncuları kimlerdir, konusu nedir? Hayat Bugün dizisi ne zaman başlayacak?

    OYUNCULARIN YER ALDIĞI DİZİLER

     

    Hazar Ergüçlü

    Güzel oyuncu daha önce “Yüksek Sosyete”, “Hakan Muhafız”, “Medcezir” ve daha pek çok yapımda yer aldı.
  • "Hayat Bugün" dizisi oyuncuları kimlerdir, konusu nedir? Hayat Bugün dizisi ne zaman başlayacak?

    Tansel Öngel

    Öngel daha önce “Masumlar Apartmanı”, “Yaz’ın Öyküsü”, “Benim İçin Üzülme” gibi yapımlarda rol aldı.
  • "Hayat Bugün" dizisi oyuncuları kimlerdir, konusu nedir? Hayat Bugün dizisi ne zaman başlayacak?

    Hande Doğandemir

    Güzel oyuncu, “Güneşi Beklerken”, “Annemizi Saklarken”, “Her Şey Aşktan” gibi yapımlarda rol aldı.
  • "Hayat Bugün" dizisi oyuncuları kimlerdir, konusu nedir? Hayat Bugün dizisi ne zaman başlayacak?

    Mert Denizmen

    Denizmen, daha önce “Cinayet Süsü”, “Hababam Sınıfı Yaz Oyunları”, “Tövbeler Olsun” yapımlarında rol aldı.
  • "Hayat Bugün" dizisi oyuncuları kimlerdir, konusu nedir? Hayat Bugün dizisi ne zaman başlayacak?

    Ulaş Tuna Astepe

    Ünlü oyuncu daha önce “Sen Anlat Karadeniz”, “Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı”, “Rüya” gibi yapımlarda yer aldı.

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