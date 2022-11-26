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'Hayat Bugün'ün merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

SHOW TV’nin yapımını O3 Medya’nın üstlendiği, NBCUniversal Formats ve Universal Television’un başarılı dizisi ‘New Amsterdam'ın uluslararası ilk uyarlaması olan 'Hayat Bugün'ün yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

'Hayat Bugün'ün merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı
'Hayat Bugün'ün merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı
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HABERTURK.COM

Aras’ın ameliyata alındığı tanıtımda Derin derinden sarsılıyor. Suzan, kanser tedavisine başlayan Barış’ın durumunu ekibine açıklaması gerektiğini söylerken, “Barış ne yapacak?” sorusunun yanıtı merakla bekleniyor. Barış’ın Aras’a cerrahlığı bırakması gerektiğini söylemesi izleyenleri şoke ederken, Aras’ın cevabı dikkat çekiyor.

'HAYAT BUGÜN’ÜN ALTINCI BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Barış, Gizem ve Suzan’ın baskılarına daha fazla dayanamayarak kanser tedavisine başlamayı kabul etti ancak hem hastane hem de kendisi için çok önemli olan Domino Nakil Zinciri’ni tamamlamadan tedaviye yanaşmadı. Suzan ve Gizem ise Barış’ın tedavisine öncelik vermesi için elinden geleni yaptı. Domino Nakil Zinciri’nde Suzan için çok önemli olan bir hasta vardı, İrem!

İrem, Suzan’ın kaybettiği nişanlısının akrabasıydı ancak İrem’in donörünün hamile olduğunun ortaya çıkmasıyla nakil ameliyatı gerçekleşmedi. Barış ve Suzan, bu durum dolayısıyla nakil zincirini tamamlamak için kolları sıvadı. Ailesinin zorla evlendirmek istediği ve onlardan kaçarken vurularak hastaneye gelen Gazal bu nakil zincirinin içerisinde yer alırsa, kendisinin de akciğer nakli olması kolaylaşacaktı. Bu yolda Gazal’ın dayısı Cihan genç kadının tek şansıydı.

Cihan, karaciğerinin bir kısmını verirse belki de karşılığında bir şey alamayacaktı ancak buna rağmen hastalara yardım etmeye hazırdı. Ve Cihan sayesinde Domino Nakil Zinciri başladı. İrem, Gazal ve diğer hastalar nakil ameliyatı oldu ve zincir tamamlandı. Barış ve Suzan başta olmak üzere tüm doktorlar büyük bir mutluluk yaşadı.

Bölümün final sahnesinde ise hastaneyi kötü bir sürpriz bekliyordu. Gazal’ın Hisarönü’nde olduğunu öğrenen ailesi silahla hastaneyi bastı. Barış ve tüm doktorlar aileyi sakinleştirmeye çalışırken, Gazal’ı korumak için silahın önüne atlayan Aras vuruldu.

‘Hayat Bugün’ün yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk otururken, uyarlama senaryo Ayça Üzüm ve Cansu Çoban tarafından kaleme alınıyor. Dizinin başrolünde ise Ulaş Tuna Astepe, Hazar Ergüçlü, Tansel Öngel, Hande Doğandemir, Mert Denizmen ve Şerif Erol gibi başarılı isimler yer alıyor.

‘Hayat Bugün’, yeni bölümüyle çarşamba günü akşam saat 20.00’de SHOW TV'de.

İşte Hayat Bugün’ün 7. Bölüm Tanıtımı;

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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