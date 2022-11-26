'Hayat Bugün'ün merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

'HAYAT BUGÜN’ÜN ALTINCI BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Barış, Gizem ve Suzan’ın baskılarına daha fazla dayanamayarak kanser tedavisine başlamayı kabul etti ancak hem hastane hem de kendisi için çok önemli olan Domino Nakil Zinciri’ni tamamlamadan tedaviye yanaşmadı. Suzan ve Gizem ise Barış’ın tedavisine öncelik vermesi için elinden geleni yaptı. Domino Nakil Zinciri’nde Suzan için çok önemli olan bir hasta vardı, İrem!

İrem, Suzan’ın kaybettiği nişanlısının akrabasıydı ancak İrem’in donörünün hamile olduğunun ortaya çıkmasıyla nakil ameliyatı gerçekleşmedi. Barış ve Suzan, bu durum dolayısıyla nakil zincirini tamamlamak için kolları sıvadı. Ailesinin zorla evlendirmek istediği ve onlardan kaçarken vurularak hastaneye gelen Gazal bu nakil zincirinin içerisinde yer alırsa, kendisinin de akciğer nakli olması kolaylaşacaktı. Bu yolda Gazal’ın dayısı Cihan genç kadının tek şansıydı.