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'Hayat Bugün', umut dolu bir bölümle izleyicilerini derinden etkiledi

SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizilerinden 'Hayat Bugün', dün akşam dördüncü bölümüyle ekrana geldi. Hisarönü Hastanesi'nde acil durum günü ilan edilen bölüm heyecan dolu anlara sahne oldu

'Hayat Bugün', umut dolu bir bölümle izleyicilerini derinden etkiledi
'Hayat Bugün', umut dolu bir bölümle izleyicilerini derinden etkiledi
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HABERTURK.COM

SHOW TV'nin yapımını O3 Medya'nın üstlendiği, NBCUniversal Formats ve Universal Television'un başarılı dizisi 'New Amsterdam'ın uluslararası ilk uyarlaması olan 'Hayat Bugün', dün akşam dördüncü bölümüyle ekrana geldi. Hisarönü Hastanesi'nde acil durum günü ilan edilen bölüm heyecan dolu anlara sahne oldu. Suzan'dan kanserin henüz yayılmadığını duyan Barış, zorlu günün sonunda Gizem'in sürpriziyle büyük bir mutluluk yaşadı. Bir kız çocuğunun olacağını öğrenen Barış, adını Bilge koymaya karar verdi. Final sahnesinde duyulan Bilge'nin kalp atışları Barış'ın umudu olabilecek miydi?

'Hayat Bugün' heyecan dolu bölümüyle sosyal medyada da gündem oldu. Dizi #HayatBugün etiketiyle Twitter Türkiye'de 2 saat 30 dakika boyunca TT listesinde yer aldı.

İşte o anlar;

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HİSARÖNÜ HASTANESİ'NDE ACİL DURUM GÜNÜ İLAN EDİLDİ

Ölmek üzere olan Çamlıtepe'nin kalp cerrahı Turgut, Hisarönü Hastanesi'ne getirildi. Bu sırada tüm cerrahlar, Londra'daki Kalp Damar Cerrahisi Kongresi'nde bulunuyordu. Turgut'un ağırlaşmasıyla, Çamlıtepe'de hastalara müdahale edecek kalp cerrahı kalmadı. Bu durum karşısında acil bir karar alması gereken Barış, Çamlıtepe'nin tüm acil vakalarını almak istedi ve Hisarönü'nde "acil durum günü" ilan edildi. Çamlıtepe'nin ambulans yükünü alan hastanede tüm doktorlar canla başla çalışmaya devam etti ancak kendilerini izleyen beklenmedik ziyaretçiden habersizlerdi. Mütevelli Heyeti'nin izniyle hastaneye geldiği söylenen Gazeteci Ekrem Tüzün, acil servisteki yoğunluktan dolayı yaşanan tüm aksaklıkları bu sırada kaydediyordu. İki genç çocuk Yusuf ve Mehmet Ali, iki çetenin birbirine girmesi sonucu kurşun yarasıyla hastaneye getirildi. Doktor olmadığı için hastaya protokol dışı müdahale etmek zorunda kalan Derin için Barış, Gazeteci Ekrem'le karşı karşıya geldi. Ancak Barış gazetecinin olayları basına yayma tehditlerine boyun eğmedi. Ameliyata alınan Yusuf tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yusuf'un ölümü başta Aras olmak üzere tüm doktorları derinden sarstı. Barış'ın, kardeşi Yusuf'u kaybeden Yağız'a desteği izleyenlerin yüreklerine dokunurken Ekrem, gazetede çıkan yazısında Hisarönü Hastanesi'ndeki çabayı gözler önüne sererek, tüm sağlık emekçilerine minnetlerini sundu.

"Umut..."

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YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI!

'Hayat Bugün'ün beşinci bölüm tanıtımı yayınlandı. Barış hastalığının belirtilerini giderek hissetmeye başlarken, Aras'ın "Derin özledim ben seni" sözleri dikkat çekiyor. Derin ve Aras arasında yaşanacaklar izleyicide merak konusu olurken, Barış'ın Suzan'a olan desteği ikiliye duygusal anlar yaşatıyor.

'Hayat Bugün'ün başrollerinde Ulaş Tuna Astepe, Hazar Ergüçlü, Tansel Öngel, Hande Doğandemir, Mert Denizmen ve Şerif Erol gibi başarılı isimler yer alıyor.

'Hayat Bugün', yeni bölümüyle çarşamba akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de!

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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