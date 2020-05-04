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Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs ile mücadele kapsamında geliştirdiği “Hayat Eve Sığar” mobil uygulamasına kritik bir güncelleme geldi.

Koronavirüs salgını kapsamında vatandaşların bölgelerindeki risk durumlarına bakabilmelerine ve kendi sağlıklarını takip edebilmelerine imkan tanıyan "Hayat Eve Sığar" mobil uygulamasının iOS ve Android versiyonlarına gelen son güncellemeyle artık “Hayat Eve Sığar” üzerinde maske kodu alınabiliyor.

Sağlık Bakanlığı’nın sunduğu uygulamaya gelen yenilikle kullanıcılar maske kodunu artık Hayat Eve Sığar uygulamasındaki "Sağlık Durumu" sekmesi altından alabiliyor.Uygulamanın ana ekranının sol üstünde yer alan ana menünün en üst kısmında “Maske Talep Et” bölümü eklendi.

BARKOD VERİYOR

Bu kısım üzerinden maske talebinde bulunan kullanıcıların karşısına, bir barkod çıkıyor. Kullanıcılar, bu barkod ile birlikte kendilerine en yakın eczaneden maskelerini alabiliyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan, 'Hayat Eve Sığar' uygulaması iOS ve Android işletim sistemli mobil cihazlar için App Store ve Google Play üzerinden 18 Nisan 2020'de kullanıma açılmıştı.

Vatandaşların yeni koronavirüsü (Covid-19) konusunda bilgilendirmek, yönlendirmek ve salgın hastalık ile ilgili riskleri en az seviyeye indirmek ve yayılmasını önlemek amacıyla geliştirilen uygulama, kullanıcıların bulunduğu bölgedeki salgının yoğunluğunu ve riskin seviyesini de gösteriyor.

Uygulamaya ayrıca kullanıların son bir gün içerisindeki koronavirüs testi pozitif olan birisiyle temasa geçip geçmediğini konusunda bilgilendirme yapan Bluetooth temelli bir özellik de eklenmişti.

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