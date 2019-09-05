Hayat oyuncuları kimler? Hayat filmi konusu nedir? soruları film hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyen izleyiciler tarafından soruluyor. Hayat filminin 100,5 milyon Amerikan Doları bilet gişesi buluyor. İzleyicilere bilim kurgu - korku tarzını sunan Hayat filminden ayrıntılar haberimizde.

HAYAT FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Daniel Espinosa'nın yönetmenlik koltuğunda oturduğu Hayat filminin oyuncu kadrosunda Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson, Ryan Reynolds, Hiroyuki Sanada, Ariyon Bakare ve Olga Dihovichnaya yer alıyor.

HAYAT FİLMİ KONUSU NEDİR?

Uluslararası bir uzay istasyonunda görevli altı kişi, insanlık tarihinde çığır açacak bir keşfin eşiğindedir. Bu görevli ekip, Mars'ta hayat olduğuna dair ipuçları bulur. Ekip araştırmalarını ilerlettikçe beklenmedik sonuçlar almaya başlar çünkü buldukları bu hayat formu kimsenin tahmin edemeyeceği kadar zekidir.