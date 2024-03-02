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        'Hayat Hatay' markaları ürünler market raflarına taşındı

        Migros, Hatay Valiliği'nin öncülüğünde hayata geçirilen "Hayat Hatay" projesi kapsamında Hataylı kadın kooperatiflerinin ürünlerini raflarına taşıyan ilk perakendeci olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, Hatay Valiliği, "Hayat Hatay" projesinde ürün güvenliği sağlayarak, kadın kooperatifleri ürünlerini direkt alıp lojistik merkezinde topluyor. Migros'ta Hayat Hatay markalı ürünleri tüm Türkiye'ye gönderen ilk perakendeci olarak mağazalarında müşterileri ile buluşturuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2024 - 16:45 Güncelleme: 02.03.2024 - 16:45
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        'Hayat Hatay' markaları ürünler market raflarına taşındı
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        Migros, deprem bölgesine verdiği destekler kapsamında, Hatay Valiliği'nin öncülüğünde hayata geçirilen “Hayat Hatay” projesi için Gürata ve Zzef koordinasyonunda adım attığını açıkladı. Şirket, Hataylı kadın kooperatifinin ürünlerini, ambalajlama, standardizasyon ve kalite kontrollerini yaparak Hayat Hatay markalı ürünleri ülke çapında raflarına taşıyor.

        Depremin vurduğu Hatay’da yaraların sarılması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyleyen Hatay Valisi Mustafa Masatlı, “Valiliğimiz tarafından yürütülen “Hayat Hatay” projesi kapsamında şehrimizde faaliyet gösteren kadın kooperatiflerini tek çatı altında topladık. Bu proje ile onlara üretmeleri için destek verdik. Ürünlerini pazarlayabilecekleri imkan yarattık. Bu projeyi hemen sahiplenen Migros’un desteğiyle kooperatiflerimizin ürünleri tüm Türkiye’ye ulaşacak. İlerleyen dönemlerde, diğer perakendecilerin raflarında da ürünlerimiz yer alacak" dedi.

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        Migros Grubu Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Ekmel Baydur da, "Hataylı kadın kooperatiflerimizin emeklerinin, ambalajlama ve kalite kontrol süreçlerini üstlenerek Hayat Hatay markalı ürünleri mağazalarımızda satışa sunuyoruz. İlk alıma bölgenin zengin kültürü ile harmanlanmış, Karakılçık tam buğday unu, Karakılçık pilavlık bulgur, ceviz reçeli, toz zahter, kömbe, Antakya kahvesi, Hatay Derviş pirinci ile başlıyoruz. Bu değerli proje için Hatay Valiliğine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

        Tarım Bakanlığı’nın başlattığı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin destek verdiği “Gaziantep-Hatay Üreten Yöre Üreten Türkiye” projesinde de yer aldıklarının altını çizen Baydur, "Sadece ürün almıyor, alınan ürünlerin kalitesini yükseltiyor, ulusal pazara taşıyoruz. Üreten Yöre Üreten Türkiye projesi kapsamında Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman’da da üreticilerle buluşuyoruz. Üretimlerinin devamlılığı için alım garantisi ile teşvik ediyoruz" dedi.

        Baydur, "Deprem bölgesindeki yerel çiftçilerden bugüne kadar 100 bin tonu aşkın meyve-sebzeden, bakliyata, deniz ürünlerinden kuruyemişe ve temizlik ürünlerine kadar çok geniş bir yelpazede alım yaptık. Sadece Gaziantep ve Hatay’dan 1000 çeşide yakın ürün tedarik ettik. Migros’un yerel kalkınma seferberliği bölgeden doğrudan alımlarla katlanarak devam edecek" ifadelerini kullandı.

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