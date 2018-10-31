Hayatı filmlere konu olan ABD'li gangster Bulger kimdir?
89 yaşında hapishanede ölen gangster James 'Whitey' Bulger, çeşitli Hollywood filmlerine ilham vermiş meşhur bir çete lideriydi. Soğukkanlılığı ve acımasızlığıyla ünlü Bulger'ın, yıllarca FBI adına muhbirlik yaptığı ortaya çıkmıştı.
31.10.2018 - 11:26 | Güncelleme:
ABD'li ünlü gangster James 'Whitey' Bulger, Florida Eyaleti'ndeki bir hapishaneden Batı Virginia Eyaleti'ndeki bir başka hapishaneye nakledildiği ilk gün, hücresinde bulundu.
ABD medyası, 2013'te ömür boyu hapis cezasına mahkum olan Bulger'ın öldürüldüğünü bildiriyor.
Amerikan Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
Hayatı filmlere konu olan ABD'li gangster hapishanede ölü bulundu
Peki dünyaca ünlü Bulger kimdir ve ününü nereden alıyor?
Bulger, 1929 yılında İrlanda kökenli ABD'li bir ailenin altı çocuğundan biri olarak dünyaya geldi.
Boston'da büyüyen Bulger, genç yaşlarda The Shamrocks (Yoncalar) adlı bir çeteye dahil oldu.
Araba kaçırmakla başladığı çete faaliyetleri banka soygunlarına kadar uzandı.
İlk olarak delikanlılık yaşlarında tutuklandı.
Arandığı dönemde turist olarak Alcatraz'a gitti
Bulger ilerleyen yıllarda; tefecilik, kumar, gasp, uyuşturucu satışı ve cinayet gibi suçları işleyen büyük bir çete kurdu.
Bir dönem, silahlı soygun ve adam kaçırma suçlarından hüküm giydikten sonra San Francisco'daki ada hapishanesi Alcatraz'da yattı.
Alcatraz'ı sevmiş olmalıydı ki, daha sonraki yıllarda, kaçak olduğu bir dönemde Alcatraz'ı turist olarak ziyaret edip fotoğraf bile çektirdi.
Bulger, bir kez İrlanda Kurtuluş Ordusu'na (IRA) silah temin etme girişiminde bulundu.
Yanında her zaman bir bıçak taşıyordu. Soğukkanlılığı ve acımasızlığıyla ünlüydü.
Bir keresinde iki kadını çıplak elleriyle boğarak öldürdü. Başka bir olayda, bir adama saatlerce işkence yaptıktan sonra başını otomatik silahla tarayıp delik deşik etti.
El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in 2011 yılında Pakistan'da öldürülmesi ardından FBI'ın 'En Çok Aranan Kişisi' oldu.
Bulger'ın kardeşi William, bir dönem Massachusetts eyalet senatörüydü.
William Bulger, yıllarca kardeşiyle ilgili hiçbir bilgisi olmadığında ısrar etti ancak kardeşinin kaçak olduğu bir dönemde onunla telefonda konuştuğu ortaya çıkınca 2003 yılında istifa etmek zorunda kaldı.
Bulger 2011 yılında Kaliforniya'da, uzun yıllardır birlikte olduğu kız arkadaşı Catherine Greig'in evinde yakalandı.
Yakalandığında 16 yıldır kaçak yaşıyordu ve 81 yaşındaydı.
Bulunduğu evde 30 silah ve duvarlara saklanmış 800 bin dolardan fazla nakit para bulundu.
Bulger'la birlikte tutuklanan Catherine Greig Minnesota'daki bir hapishanede tutuluyor.
FBI'ya muhbirlik yaptığı ortaya çıktı
2013 yılında, aralarında 1970 ve 1980'lerde işlediği 11 cinayetin de bulunduğu çeşitli suçlardan hüküm giydi.
Bulger aranırken FBI'a muhbirlik yaptığı ortaya çıktı ancak kendisi mahkemede bu bilgiyi reddetti.
ABD hükümeti ise ilerleyen yıllarda, Bulger'ın cinayetleri resmi kurumların gözetimindeyken işlemesi nedeniyle, kurbanların yakınlarına 20 milyon dolardan fazla ödeme yaptı.
Oscar kazanan 'Köstebek' filmine ilham verdi
Bulger'ın hayat hikayesi, bugüne dek çeşitli filmlere ilham verdi.
Başrolünde Johnny Depp'in yer aldığı 'Kara Düzen' ve 2006'da En İyi Film Oscar'ını kazanan Martin Scorsese imzalı, başrolü Jack Nicholson'ın üstlendiği 'Köstebek' bu filmler arasındaydı.
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Hayatı filmlere konu olan ABD'li gangster Bulger kimdir?/hayati-filmlere-konu-olan-abd-li-gangster-bulger-kimdir-21997272199727
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