Hayatı Hikâye Olan Adam Sait Faik AKM'de

Tiyatro oyuncusu ve çocuk kitapları yazarı Özgür Özgülgün’ün yazıp oynadığı “Hayatı Hikâye Olan Adam Sait Faik” adlı tiyatro oyunu, prömiyerinden bu yana seyircilerden yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Özgülgün, büyük usta Sait Faik’in öykülerindeki kahramanların izini sürerken; Senan Kara’nın yönetmenliğinde sahneye taşınan oyun, Sait Faik’in ada insanlarını, doğayı ve İstanbul’u anlattığı öykülerini tiyatronun büyüsüyle buluşturacak.

Cumhuriyet dönemi edebiyatımızın mihenk taşı, çağdaş öykücülüğümüzün en özgün yazarı Sait Faik Abasıyanık’ın hikâye kahramanlarının izini sürdüğü oyunda Özgülgün, Sait Faik Abasıyanık’ın öykülerindeki evrensel insanlık hallerini sahneye taşıyacak.

Dekor tasarımından müziğe, ışık tasarımından görsel tasarıma kadar her detayı özenle hazırlanan bu oyun, seyirciyi hem duygusal hem de düşünsel bir yolculuğa çıkaracak.

Hayatı Hikâye Olan Adam Sait Faik; 04-05 Şubat saat 20.00’de AKM Çok Amaçlı Salon’nda.