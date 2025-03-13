'Hayatı Hikâye Olan Adam Sait Faik', AKM'de sahnelenecek

Oyuncu ve çocuk kitapları yazarı, Özgür Özgülgün, kaleme aldığı ve oynadığı 'Hayatı Hikâye Olan Adam Sait Faik' adlı tiyatro oyununda, büyük usta Sait Faik Abasıyanık’ın öykülerindeki kahramanların peşine düştü. Özgülgün, Senan Kara'nın yönetmenliğinde, Abasıyanık'ın ada insanlarını, doğayı ve İstanbul'u anlattığı öyküleri tiyatro oyunuyla birleştirdi. 'Hayatı Hikâye Olan Adam Sait Faik' adlı tiyatro oyunu, seyircilerle; 15 - 16 - 17 Nisan'da Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) buluşacak.

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Özgür Özgülgün, tiyatro oyunu hakkında şunları söyledi: Bir insanı sevmekle başladı her şey! Cumhuriyet dönemi edebiyatımızın mihenk taşı, çağdaş öykücülüğümüzün en özgün yazarı Sait Faik Abasıyanık’ın hikâye kahramanlarının izini sürerken, keşfettiklerimizle yola çıktık. 'Yazı yazmak, bir hırstan başka neydi?' Sait Faik'in özgün, yalın ve akıcı öykülerinde; ada insanlarını, doğayı, hayvanları en içten duygularıyla anlatan bu ustayı sahneden gözlemlemek, bir oyuncu olarak benim için en kıymetli malzeme oldu. Yazılan öykü kahramanlarının yaşamla ve yakın çevreleriyle kurduğu bağları, sahnenin büyüsüyle izleyicilere sunmak için sabırsızlandık. Adanın boş sokaklarında, kendi yalnızlığına çekilmiş insanları aradık. Hikâyenin hayata karışan halini en yalın durumunda, kökü kendinde olan her şeyin göbeğine sevgiyi koyan ustaya bir saygı duruşunda bulunduk. Sonra döndük ve 'Yaşasın edebiyat ve perdeee!' dedik.