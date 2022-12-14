Hayatımın Şansı oyuncuları ve konusu

HAYATIMIN ŞANSI DİZİSİ KONUSU

Yonca, hayatta kızı Sare’den başka kimsesi olmayan, kızına içinde bulunduğu maddi zorluklara rağmen küçük, mutlu bir dünya kurmayı başarmış; genç, bekar bir annedir. Ancak bu dünya alt üst olmak üzeredir. Çünkü Sare’nin babası Alpay, onu almak için mahkemeye başvurmuştur. Alpay’ın gücü ve imkanları karşısında Yonca’nın tek şansı kızına bakabileceğini ispatlamaktır. Ancak bu süreçte evsiz, işsiz ve parasız kalır Yonca. Bütün bunlar yetmezmiş gibi kendini hayal bile edemeyeceği durumların içinde bulur. Yolculuğu sırasında tanıştığı Rüzgar ona destek olsa da Yonca kızı Sare ile sınanıyordur...

Hayatını değiştirecek olan şey ise, Turgay’dan gelen teklif olur. Bu öyle bir tekliftir ki Yonca kızını kaybetme korkusuyla vicdanı arasında sıkışıp kalır. Yonca bu teklifi kabul edecek midir?