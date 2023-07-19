Haydari tarifi: Klasik haydari nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Türk mutfağında önemli bir yere sahip olan haydari, pek çok kişi tarafından farklı tarifler ile yapılır. Değişmeyen tek önemli nokta ise oldukça sevilmesi ve meze denildiğinde ilk akla gelen lezzet olmaya devam etmesi… Haydari, bir meze olduğu kadar tek başına da tüketildiği görülmektedir. İnternette yer alan pek çok haydari tarifi olsa da orijinal haydari tarifinin nasıl olduğu kullanıcılar tarafından merak edilir.
Damak tadına göre değişen tariflerin içeriğinde yer alan malzemeler değişiklik gösterebilir Bazı kişiler peynir sevmez ve peyniri tariften çıkarır. Bazı kişiler ise haydarinin içinde parçacık halinde peynir eklemeye oldukça bayılır. Ancak kullanılacak peynir mutlaka kokusuz olmalı ve ağır olmamalıdır. Aksi halde haydarinin hafif yapısı kaybolur ve tüketimi oldukça zorlaşır. Küçük gibi görünen bu nokta, haydarinin püf noktalarından sadece biridir. Eğer süzme yoğurdunuz yoksa normal yoğurt kullanabilirsiniz ancak bu seçim klasik haydari tadından daha farklı bir tat elde etmenize zemin hazırlayacaktır. Klasik Haydari tarifinin ana malzemeleri süzme yoğurt, nane, dereotu ve beyaz peynirdir. İsteğe bağlı olarak ceviz içi kullanılabilir. Sizlerle paylaşacağımız haydari malzemelerini isteğe göre değiştirebilir, tam da hayal ettiğiniz kadar lezzetli bir haydari yapabilirsiniz. Kolay haydari yapımının püf noktaları için içeriğimizin devamına göz atabilirsiniz. İşte, “Haydari nasıl yapılır?” sorusunun cevabı…
Haydari Malzemeleri
Haydari Nasıl Yapılır?
Yapılış-1
Afiyet olsun.