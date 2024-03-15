Sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel 'Hayırlı Cumalar' mesajları
Cuma günü İslamiyet için önemli ve özel bir gündür. Cemaat hep beraber namaz kılar ve hutbe okunur. Hz. Muhammed Cuma günü için 'Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün Cuma günüdür." demiştir. Bu özel günde sevdiklerinizle paylaşmanız için en iyi Cuma mesajlarını bir araya getirdik. İşte, kısa, uzun, resimli, ayetli Cuma mesajları...
Cuma kelime anlamı olarak, 'toplanmak, toplamak' anlamına gelir. Müslümanlar için özel bir gün olan Cuma gününde cemaat hep beraber namaz kılar. Bugünün çok hayırlı olduğuna, dua kapılarının açıldığına inanılır. Bu mübarek günde sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz en güzel, anlamlı, ayetli, resiml, kısa ve uzun Cuma mesajlarını bir araya getirdik. İşte, Hayırlı Cuma'lar mesajları...
EN GÜZEL CUMA MESAJLARI
Ey Allah"ım aklımızı senin yolunda, nefsimize ve şeytana mağlup etme... Kalplerimizi islam nuruyla bertaraf et ve günahlarımızı bağışla amin! Hayırlı Cumalar.
Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar...
Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun, hayırlı cumalar dilerim.
Dualarınızın kabul olduğu, günlerinizin huzur dolu geçtiği bir cuma dileğiyle.
Ey benim güzel mevlam! Benim senden istedikIerimi değil; senin bende görmek istediklerini yaşat bana. Hayırlı Cumalar!
Mübarek Cuma gününde, kalplerinizdeki tüm güzelliklerin yeşermesini temenni ederim.
Rabbimizin rahmeti ve mağfireti üzerinize olsun, cumanız mübarek olsun.
EN GÜZEL RESİMLİ CUMA MESAJLARI
Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar...
Dualarınızın, dileklerinizin ve ibadetlerinizin kabul olduğu bir cuma geçirmeniz dileğiyle.
Hayırlı cumalar, gününüz aydın, yüreğiniz huzurlu olsun.
Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.
Cuma gününün bereketi üzerinize olsun, dualarınızın kabul olması dileğiyle.
Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahibimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.
Her daim dua ve ibadetle dolu, huzur içinde bir cuma geçirmeniz dileğiyle.
Bugün Cuma... Rabbim!.. Dualarınızı hayırlı kılarak kabul eylesin. Cumanız bereketli ve gönlünüzce olsun inşallah.
Rabbimizin rahmetiyle aydınlanan bir cuma günü geçirmeniz dileğiyle, cumanız mübarek olsun.
Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun. Bizlere esenlik versin. Selam ve dua ile ... Hayırlı Cumalar.
Duâ aşktır, duâ huzurdur, duâ umuttur. Hayırlı huzurlu umutlu aşk dolu Hayırlı Cumalar Olsun...
Dualarınızın ve niyetlerinizin makbul olduğu bir cuma geçirmeniz dileğiyle, hayırlı cumalar.
RESİMLİ CUMA MESAJLARI ÇEŞİTLERİ
En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın. (Amin) Hayırlı Cumalar.
İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı Cumalar.
Ey nefsim! Şeytana yem olmak mı yoksa cennette gül olmak mı niyetin? Bırak yakamı secde edeyim. Sen huzura er, ben imanla öleyim. Rabbim hepimizi imanla ölen kullarından eylesin! Amin. Hayırlı Cumalar.
Nefret olan yere sevgi, ümitsizlik olan yere ümit, üzüntü olan yere sevinçler dolsun taşsın inşallah. Hayırlı Cumalar.
Yüzümüzü güzelleştirdiğin gibi, Ahlakımızı da güzelleştir. İmanımızı tazele ve bizleri Senin yolundan ayırma! Amin. Hayırlı Cumalar.
Dün rüya, yarın hayaldir. Rüyayı mutlu hayali umutlu yapan bugündür. Bugün gönlünün umudu neyse yarın onu yaşaman dileğiyle. Hayırlı Cumalar.
Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve dua ile Hayırlı Cumalar.
HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI
Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!