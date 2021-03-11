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Hayıt tohumunun faydaları nelerdir? Hamilelikte hayıt tohumu kullanmanın yararları

Hayıt tohumu faydaları özellikle kadınlar tarafından araştırılıyor. Hayıt tohumu geçmişten günümüze sağlık amaçlı faydalar sağlaması nedeniyle kullanılmakta olan bir bitki çeşididir. Peki, Hayıt tohumunun faydaları nelerdir? İşte hamilelikte hayıt tohumu kullanmanın yararları...

Hayıt tohumunun faydaları nelerdir? Hamilelikte hayıt tohumu kullanmanın yararları

Mineçiçeği familyasından bir bitki olan hayıt tohumu, tane karabibere benzeyen küçük siyah tohumlara sahiptir. Bu nedenle tohum olarak anılmıştır. Hayıt tohumu ülkemizde genellikle Akdeniz bölgesinde yetişmekte olan bir bitkidir. Genellikle de yaz aylarında çiçekler açan bitkinin tohumları kış aylarında yani Ekim-Kasım ayları gibi toplanarak hayıt tohumları elde edilir. Hayıt tohumu kurutulmuş ve öğütülmüş haliyle tüketime uygundur. Özellikle de en yaygın olarak hayıt tohumu çayı tüketilmektedir. Bu çayın sağlığa pek çok fayda sağladığı bilinir.

HAYIT TOHUMUNUN FAYDALARI NELER?

PMS Belirtilerini Azaltmaya Yardımcı Olur: Kadınlarda uygunsuz prolaktin üretimi göğüs hassasiyetine ve bunun gibi diğer PMS belirtilerine neden olabilmektedir. Hayıt bitkisinin ise hipofiz bezindeki prolaktin üretimini bastırdığı; bu nedenle PMS belirtilerinde azaltma yaşattığına inanılmaktadır. Yapılan çeşitli araştırmalar, hayıt tohumunun göğüslerde hassasiyet, baş ağrısı ve irritabl duygu durumlar gibi PMS belirtilerini azaltmaya yardımcı olduğu sonucuna varılmıştır.

Miyom Oluşumunun Engellemesine Yardımcı Olur: Rahim miyomlar kanserli olmayan tümörlerdir ve rahim duvarları içinde oluşmaktadır. Değişik boyutlar ve şekillerde olan bu miyomların yaşattığı rahatsızlık semptomları farklı hallerde kendini göstermektedir. Miyom oluşumunu önlemek ve azaltmak için en önemli yol dengeli bir hormon sistemini sağlamaktır. Hayıt tohumunda ise hormon dengesi için progesterona yardımcı olabilmektedir.

Sivilce ve Akne Oluşumunu Engeller: Hormon dengesizlikleri ve ruhsal dalgalanmalar yaşıyorsanız bunlar akne oluşumuna neden olabilmektedir. Eğer, özellikle çene bölgesinde aylık akne saldırılarına uğruyorsanız, hayıt bu tür sivilce ve akneler için doğal bir ilaç olabilmektedir. Hayıt hormon dengesizliğini gidererek kadınlardaki akne oluşumunu engelleyebilmektedir. Yapılan ön çalışmalarda, hayıt bitkisinin hormon etkilerini düzenleyerek premenstrüel sivilce oluşuma engel olduğu ortaya çıkmıştır.

Doğurganlığa İyi Gelir: Hayıt bitkisi düşüklere neden olan progesteron hormonun yüksek olması gibi hormonsal düzensizlikleri gidererek doğurganlığa yardımcı olabilmektedir. Ayrıca, rahmin iç tabaka bölgesindeki endometrial hiperplazi üretiminin artması nedeniyle oluşan hücrelerin aşırı büyümesi durumunu engellemekte, bunların rahim kanseri ile sonuçlanmasını önlemektedir.

Prostat Kanserini Önlemeye Yardımcı Olur: Hayıt tohumu vücudun hormon dengesine yardımcı olmak için doğal ve bitkisel bir ilaç olarak kullanılmıştır. Erkeklerde prostat kanserinin başlamasını engellemek için testosteron hormonu düzeylerini düşürebilmektedir. Bu nedenle yıllar boyunca doğal bir antiandrojen (erkeklik hormonun bazı etkilerinin devre dışı bırakılması) olarak hayıt tohumundan faydalanılmıştır.

Menopoz Belirtilerini Hafifletir: Progesteron düzeyinin düşük olması menopoz belirtilerini önemli ölçüde etki ettiğine inanılmaktadır. Hayıt bitkisinin ise luteinizan hormonlarının salgılanmasını arttırdığı, böylece progesteron seviyelerini yükselttiği söylenmektedir. Avrupalı bazı doktorların sıcak basması gibi menopozun genel belirtilerini tedavi etmek için hayıt bitkisini önerdiği bilinmektedir.

Süt Artışına Destek Olur: Hayıt çayı vücuttaki prolaktin seviyelerini artırmaya yardımcı olduğu için süt artışı mümkün olabilmektedir. Prolaktin süt üretimini regüle eden bir dişi hormondur. Eğer emziren bir anne iseniz, bu iddiayı destekleyecek hiçbir teyit çalışma olmadığı için kullanmadan önce doktorunuza ya da jinekologunuza danışmanız gerekmektedir.

Endometriozis (çikolata kisti) Problemine İyi Gelir: Endometriozis (çikolata kisti) problemi yaşayan kadınlar için hayıt bitkisini tüketmek bir seçim olabilmektedir. Bu bitkinin kullanım alanları zaten genel olarak vücut içindeki çeşitli kimyasal tepkimeleri düzenlemeye yardımcı olma üzerinedir. Bu tarz durumlar için hayıt bitkisinin kullanılacak dozu tedavinin başında kesinleştirilmeli ve uygun miktarlarda düzenli olarak alınmalıdır.

Düzensiz Adet Problemlerini Tedavi Eder: Kadınların doğal döngüsünde aylık bazda gerçekleşen menstruasyon dönemi çok önemli bir olgudur. Başka ciddi sorunlara neden olabileceği için ne pahasına olursa olsun dikkatli olmakta fayda vardır. Hayıt bitkisinin kullanımı regl problemlerini tedavi etmek için oldukça etkilidir. Düzensiz adet kanamaları problemi yaşayan kadınlar tedavi için hayıt bitkisinden faydalanabilmektedir.

Terleme Sorununa Yardımcı Olur: Hayıt bitkisinin tüketimi terleme sorununa yardımcı olmak için mükemmel bir yöntem olarak görülmektedir. Bu durum için hayıt bitkisi kullanıldığında uygulanabilir miktarlarda alınmalıdır.

Duygu Değişimleri Problemlerine İyi Gelir: Kadınlardaki ruh hali değişimlerinin vücutta gerçekleşen kimyasal reaksiyonların bir sonucu olduğu sonucuna varılmıştır. Bazen bu ruh halleri değişimi baş ağrılarına da neden olabilmektedir; bu nedenle tedavi edilmesi gerekmektedir. Hayıt bitkisi kürü ruh halleri problemlerini tedavi etmek için oldukça yararlıdır. Bitkinin düzenli kullanımında birkaç gün içinde bile sonuçları gözlemlenebilmektedir.

Hormon Düzeylerini Dengeler: Hayıt bitkisi hormonların olması gereken düzende kalması için yardımcı olabilmektedir. Vücuttaki dengeli hormon üretimini yönetmek için hayıt bitkisi tüketimi ideal olarak kabul edilmektedir.

Cinsel İsteksizliğe Yardımcı Olur: Aşırı olarak cinsel isteksizlik problemlerinden muzdaripseniz hayıt bitkisi tüketimini tercih ederek bu durumu azaltabilir ya da dengede tutabilirsiniz.

Antioksidan Özelliklere Sahiptir: Hayıt otu vücutta dolaşan serbest radikalleri yok eden birkaç antioksidan özellik içermektedir. Bu serbest radikaller hücresel düzeyde oksidatif stresten sorumlu olabildiği gibi erken yaşlanma ve kanser de dâhil olmak üzere vücutta bazı hastalıklara sebep olmaktadır. Bunun gibi durumları hayıt çayınızı keyifli bir şekilde tüketerek bastırabilirsiniz.

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