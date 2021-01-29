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Hayki'den "Seni De Vururlar"

Müzisyen Hayki, yeni şarkısı "Seni De Vururlar" ile müzikseverlerle buluştu. Sözü ve müziği Hayki'ye ait olan şarkının düzenlemesinde Erol Şahin'in imzası bulunuyor. Şarkının mix ve masteringi de Hayki'ye ait

Hayki'den
HABERTURK.COM

Hayki, şarkının yaratım sürecini ve kendisi için ne ifade ettiğini şöyle özetledi:

EB'nin altyapısından ilham aldım ve ikimiz de buraya ait bir sound oluşturmaya çalıştık. Barış için savaşıp durduğumuz dünyayı, teslimiyetlerimizi, tutsaklığa olan tutkumuzu ele aldığım bir proje oldu. Alışılmışın dışında, farklı vokal teknikleri denedim. Kulağınıza girdiği ilk anda sıcak bir yudum çay tadı alabileceğiniz bir iş diye nitelendirebilirim.

"Seni De Vururlar"ın dikkat çekici video klibinde yönetmen koltuğuna da oturan Hayki, şarkının görsel dünyasını şu sözlerle ifade etti:

Duyguyu aktarmam gerektiğini biliyordum ve buna odaklandım. Kendi hissimi dinleyiciye en doğru şekilde yine kendim iletebileceğimi düşündüğümden, klişe işlerden uzak durmaya çalıştım ve dinleyiciyi karşıma oturtarak, birebir iletişime geçtim. Sinema dilini kullanarak onlara unuttuğumuz geçmişimizden, hatırlamakta güçlük çektiğimiz ideallerimizden, toplumsal yalnızlaşmadan, bireysel öfkeden, şiddet ve barıştan söz ettim. Özgün bir proje olduğunu düşünüyorum.

Hayki'nin "Seni De Vururlar" adlı şarkısı tüm dijital platformlarda yerini aldı.

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