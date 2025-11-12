Hayko Cepkin, şehit askerler için sosyal medyadan mesaj yayımladı

Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelirken Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 askeri kargo uçağındaki 20 askerimiz şehit oldu.

Acı haber, tüm ülkeyi yasa boğarken, 2013’teki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında İzmir’in Selçuk ilçesinde rekor denemesi için atlayış yapan Türk Hava Kurumu’nun lisanslı paraşütçüsü ünlü şarkıcı Hayko Cepkin, şehitler için sosyal medyadan taziye mesajı paylaştı.

Cepkin, paylaşımında duygularını şu sözlerle ifade etti; "Türkiye rekoru denemelerinde birlikte uçma fırsatı da bulduğumuz hocalarımızın vefat haberi hepimizi derinden sarstı. Söylenecek söz yok. Çok üzgünüz. Şehitlerimizin ruhu şad olsun, toprağı bol olsun. Sevenlerine ve ailelerine sabırlar dilerim."

Fotoğraflar: Instagram, DHA, AA