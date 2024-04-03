Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Müzik Hayranlarından Beyonce'ye öfke: Bizi kandırdın, paramızı geri ver! - magazin haberleri

        Hayranlarından Beyonce'ye öfke: Bizi kandırdın, paramızı geri ver!

        Yeni albümünü geçen hafta çıkaran Beyonce'nin hayranları, albümün basılı versiyonunda eksik şarkılar olduğunu fark edince sanatçıya "Kandırıldık" tepkisi gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2024 - 10:03 Güncelleme: 03.04.2024 - 10:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beyonce'ye öfke: Paramızı geri ver
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yeni albümü 'Cowboy Carter'ı geçen hafta çıkaran Grammy ödüllü şarkıcı Beyonce, hayranlarını kızdırdı. Ünlü şarkıcının albümünün CD ve plak versiyonunda, dijital versiyonuna göre daha az şarkı olduğunu fark eden hayranları, "Kandırıldık" diye tepki gösterdi.

        40 dolara satılan CD ve plak versiyonunun ön siparişi cuma günü verilmeye başlandı. Ancak Beyonce hayranları, şarkı listesindeki eksikliği fark eder etmez hafta sonu sosyal medyadan şikayet yağdırmaya başladı. Dijital versiyonda yer alan ancak plak versiyonunda eksik olan beş şarkı, 'Flamenco', 'Oh Louisiana', 'The Linda Martell Show', 'Spaghetti' ve 'Ya Ya' olarak açıklandı. 'Flamenco' dışında diğer dört şarkının CD versiyonunda da eksik olduğu bildirildi.

        REKLAM

        "PARAMIZI GERİ VER!"

        CD ve plak versiyonunu satın alanlar, "Bizi kandırdın", "Paramızı geri ver", "Madem daha az şarkı var, plak ve CD'de indirim yapın" gibi yorumlar yazdı.

        Albümün perakendecisine doğrudan şikayette bulunanların, "Normalden daha yüksek e-posta hacmi" nedeniyle endişelerinin üç ila dört gün içinde yanıtlanacağına dair otomatik bir yanıt aldığı öğrenildi.

        REKOR KIRDI

        Öte yandan Beyonce, albümünü çıkarır çıkarma dijital platform üzerinden dinlenme rekoru kırdı. 'Cowboy Carter', 2024'te Spotify'da ilk 24 saat içinde en çok dinlenen albüm oldu. 42 yaşındaki ünlü şarkıcının 2022 tarihli albümü 'Renaissance' ile başlayan üçlemesinin ikincisi olan sekizinci stüdyo albümü 'Cowboy Carter', bir günde 76.13 milyon kez dinlendi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Beyonce
        #albüm
        #cowboy carter
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mart enflasyonu açıklandı
        Mart enflasyonu açıklandı
        Şehir eşkıyalarından yumruklu saldırı!
        Şehir eşkıyalarından yumruklu saldırı!
        25 yılın en büyük depremi: Tayvan'da peş peşe depremler!
        25 yılın en büyük depremi: Tayvan'da peş peşe depremler!
        6 yaşındaki Elif açlıktan ve eziyetten ölmüştü! Ceza yağdı!
        6 yaşındaki Elif açlıktan ve eziyetten ölmüştü! Ceza yağdı!
        Galatasaray - Hatayspor maçının hakem yorumları
        Galatasaray - Hatayspor maçının hakem yorumları
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        Tesla 3 ayda 259 milyar dolar eridi
        Tesla 3 ayda 259 milyar dolar eridi
        "Bir de bayıl istersen Feriha!" Rolü gerçek oldu
        "Bir de bayıl istersen Feriha!" Rolü gerçek oldu
        Milyarderliği onaylandı
        Milyarderliği onaylandı
        Dünya 12 yaşındaki Kaan'ı konuşuyor... 'Dünyanın en genç' büyükustası unvanını aldı!
        Dünya 12 yaşındaki Kaan'ı konuşuyor... 'Dünyanın en genç' büyükustası unvanını aldı!
        Türker İnanoğlu hayatını kaybetti
        Türker İnanoğlu hayatını kaybetti
        EYT’li bu yıl o vergiyi ödemeyecek
        EYT’li bu yıl o vergiyi ödemeyecek
        "Hataya yer yok!"
        "Hataya yer yok!"
        Karı, koca, yeğen, torun... Hep aynı kaza: 4 ölü!
        Karı, koca, yeğen, torun... Hep aynı kaza: 4 ölü!
        Fenerbahçe'den Süper Kupa ve Türkiye Kupası kararı
        Fenerbahçe'den Süper Kupa ve Türkiye Kupası kararı
        Gazze'ye yardım götürürken öldürüldüler!
        Gazze'ye yardım götürürken öldürüldüler!
        Okan Buruk tarihe geçti!
        Okan Buruk tarihe geçti!
        Beşiktaş'ta yangın faciası! 29 kişi hayatını kaybetti
        Beşiktaş'ta yangın faciası! 29 kişi hayatını kaybetti
        Fazlası zarar ama tam ölçüsü şifa kaynağı!
        Fazlası zarar ama tam ölçüsü şifa kaynağı!
        Cüneyt Arkın hayatını kurtarmıştı
        Cüneyt Arkın hayatını kurtarmıştı