Hayriye'nin katili eski kocaya indirimsiz ceza! 0:00 / 0:00

AA

Andalya'nın Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi TOKİ Konutları'nda ailesiyle yaşayan boşandığı eşi Hayriye Alkutay'ın (30) evine giden Mehmet Ayata, 2 Aralık 2021'de pompalı tüfekle eşi ve olaya müdahale eden kardeşleri Ahmet Emre ve Murat Alkutay'a ateş etti. Hayriye Alkutay, olay yerinde yaşamını yitirdi.

İki çocuk annesi, Ülkü Ocakları Döşemealtı İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Hayriye Alkutay'ın, Döşemealtı Ülkü Ocakları Sosyal Medya Birim Başkanı ve Ülkü Ocakları Genel Merkezi gönüllü sosyal medya destek ekibinde görevli olduğu belirtildi.

Önceki duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Mehmet Ayata'nın boşandığı eşi Hayriye Alkutay'ı "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşleri Ahmet Emre ve Murat Alkutay'ı "öldürmeye teşebbüs" suçundan ayrı ayrı 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

MAHKEMEDEN KARAR ÇIKTI

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında, tutuklu sanık Mehmet Ayata, taraf avukatları ve mağdur yakınları hazır bulundu. Duruşmada son sözü sorulan sanık, ilk ifadesindeki beyanlarını tekrarladığını belirterek, "Allah büyüktür" dedi. Mahkeme heyeti, Mehmet Ayata'ya "boşandığı eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.

Sanığa, kayınbiraderleri Murat ile Ahmet Emre Alkutay'ı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan toplam 31 yıl hapis cezası veren heyet, Ayata'yı ayrıca "ruhsatsız silah bulundurma veya taşıma" suçundan 1 yıl hapis ve 600 lira cezaya çarptırdı. Sanığın cezasında herhangi bir indirim uygulanmadı.

* Fotoğraflar DHA tarafından servis edilmiştir.