Hayvan yavruları doğar doğmaz yürüyebiliyor, avlanabiliyor: Peki bebekler neden bu kadar savunmasız doğuyor?

İnsanlar iki ayak üzerinde yürümeye başlayınca vücut yapısı değişti

Bilim insanlarına göre insan bebeklerinin diğer birçok hayvana kıyasla daha savunmasız doğmasının temel nedenlerinden biri, insan bedeninin evrim sürecinde iki farklı ihtiyaca aynı anda uyum sağlaması.

İnsanlar milyonlarca yıl önce iki ayak üzerinde yürümeye başladığında, vücudun alt kısmındaki kemik yapısı da değişti. Özellikle pelvis adı verilen ve kadınlarda doğum kanalını oluşturan kalça kemikleri zamanla daraldı. Bu değişim dik yürüyüşü kolaylaştırdı ancak doğum kanalını da daha dar hâle getirdi.