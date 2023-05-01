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Hazal Kaya: Hangimizden bu gen?

Kızı Süreyya Leyla'nın doğumuyla ikinci kez anne olma sevincini yaşayan Hazal Kaya, bebeğinin kucağında uyuduğu anları paylaştı. Ünlü oyuncu, "Böyle yüzünü kapatıp uyumak da ne ya? Fiko da böyle yapardı. Hangimizden bu gen?" sözleriyle eşi Ali Atay'a gönderme yaptı

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  • Hazal Kaya'dan Ali Atay'a: Hangimizden bu gen? - Magazin haberleri

    Kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay ile mutlu bir evlilik sürdüren Hazal Kaya, 12 Şubat'ta kızı Süreyya Leyla'yı kucağına alarak ikinci kez anne olma sevincini yaşamıştı.
  • Hazal Kaya'dan Ali Atay'a: Hangimizden bu gen? - Magazin haberleri

    "HANGİMİZDEN BU GEN?"

    Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve günlük hayatından kesitler yayınlayan Hazal Kaya, kızı Süreyya Leyla ile birlikte çekilen yeni fotoğrafını paylaştı.

    Kızı Süreyya Leyla'nın kucağında uyuduğu anları sosyal medya hesabından yayınlayan Hazal Kaya, "Böyle yüzünü kapatıp uyumak da ne ya? Fiko da böyle yapardı. Hangimizden bu gen?" sözleriyle eşi Ali Atay'a göndermede bulundu.
  • Hazal Kaya'dan Ali Atay'a: Hangimizden bu gen? - Magazin haberleri

    "YERİMİZDEN KALKAMIYORUZ"

    Geçtiğimiz günlerde de kızı Süreyya Leyla'yı omuzunda uyutmaya çalıştığı anları yayınlayan Hazal Kaya, "İki gün çalıştık, şimdi yerimizden kalkamıyoruz ama nasıl iyi geldi işe dönmek... Anlatamam" demişti.
  • Hazal Kaya'dan Ali Atay'a: Hangimizden bu gen? - Magazin haberleri

    İŞTE SÜREYYA LEYLA BEBEK

    Hazal Kaya, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de doğum sonrası hastane odasında bebeğiyle çekilen fotoğrafını yayınlamıştı.
  • Hazal Kaya'dan Ali Atay'a: Hangimizden bu gen? - Magazin haberleri

    2019'da nikâh masasına oturan Hazal Kaya-Ali Atay çiftinin Fikret Ali isminde bir de oğulları var.

    Fotoğraflar: Instagram

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