Hazal Kaya: Hangimizden bu gen?

"HANGİMİZDEN BU GEN?"



Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve günlük hayatından kesitler yayınlayan Hazal Kaya, kızı Süreyya Leyla ile birlikte çekilen yeni fotoğrafını paylaştı.



Kızı Süreyya Leyla'nın kucağında uyuduğu anları sosyal medya hesabından yayınlayan Hazal Kaya, "Böyle yüzünü kapatıp uyumak da ne ya? Fiko da böyle yapardı. Hangimizden bu gen?" sözleriyle eşi Ali Atay'a göndermede bulundu.