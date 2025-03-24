Hazal Kaya'nın, destek paylaşımı tepki çekti

Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanması, Türkiye'nin birçok yerinde protestolara yol açtı. Eylemlerde dikkat çeken bir olay, bir vatandaşın elinde kozmetik markasının adının yazdığı bir pankartla gösterilere katılmasıydı.

Bu görüntü, markanın elçilerinden biri olan ünlü oyuncu Hazal Kaya tarafından da fark edildi. Kaya, pankartın fotoğrafını sosyal medya hesabında, "Gurur duyduk" notuyla paylaştı ve altına, "Marka görünüyor diye reklam mı hocam?" şeklinde bir yazı ekledi.

REKLAM Ancak bu paylaşım, sosyal medyada büyük tepki çekti. Bazı kullanıcılar, Hazal Kaya'nın protestoya değil, sadece markasına odaklandığını öne sürdü. Eleştiriler arasında; "Günlerdir tek bir destek mesajı paylaşmadı ama markayı görünce hemen paylaştı" ve "Protestoları bahane edip sponsorunun reklamını yapıyor" gibi yorumlar yer aldı.