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        Haberler Magazin Hazal Kaya'nın, destek paylaşımı tepki çekti - Magazin haberleri

        Hazal Kaya'nın, destek paylaşımı tepki çekti

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasına tepki olarak düzenlenen protestolarda, bir vatandaşın elinde bir kozmetik markasının adının yer aldığı pankart açması dikkat çekti. Markanın reklam yüzü olan oyuncu Hazal Kaya, bu pankartı sosyal medya hesabında 'reklam' ifadesiyle paylaşınca tepki çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.03.2025 - 23:13 Güncelleme: 24.03.2025 - 23:13
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        Destek paylaşımı tepki çekti
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        Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanması, Türkiye'nin birçok yerinde protestolara yol açtı. Eylemlerde dikkat çeken bir olay, bir vatandaşın elinde kozmetik markasının adının yazdığı bir pankartla gösterilere katılmasıydı.

        Bu görüntü, markanın elçilerinden biri olan ünlü oyuncu Hazal Kaya tarafından da fark edildi. Kaya, pankartın fotoğrafını sosyal medya hesabında, "Gurur duyduk" notuyla paylaştı ve altına, "Marka görünüyor diye reklam mı hocam?" şeklinde bir yazı ekledi.

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        Ancak bu paylaşım, sosyal medyada büyük tepki çekti. Bazı kullanıcılar, Hazal Kaya'nın protestoya değil, sadece markasına odaklandığını öne sürdü. Eleştiriler arasında; "Günlerdir tek bir destek mesajı paylaşmadı ama markayı görünce hemen paylaştı" ve "Protestoları bahane edip sponsorunun reklamını yapıyor" gibi yorumlar yer aldı.

        Gelen tepkiler üzerine Hazal Kaya yeni bir açıklama yaparak, paylaşımının yanlış anlaşıldığını belirtti; "Alanın görünürlüğünü ufak bir şakayla kendimce desteklemek istemiştim, sanırım yanlış anlaşıldı. Rimeliniz akmasın, ayağınıza taş değmesin"

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        #hazal kaya
        #Ekrem İmamoğlu
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