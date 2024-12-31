Hazal Kaya: Sene bitmeden o güzel günden
Hazal Kaya ve Ali Atay, 5 yaşına giren oğulları Fikret için Yıldız Savaşları temalı bir doğum günü partisi düzenledi
6 Şubat 2019'da evlenen Hazal Kaya ile Ali Atay, ilk çocukları Fikret Ali, 5 yaşına bastı.
Ünlü çiftin oğullarının doğum günü için 'Yıldız Savaşları' temalı bir doğum günü partisi düzenlediler. Hazal Kaya, bu keyifli anları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.
Hazal Kaya, bulunduğu o paylaşıma; "Güç seninle olsun kalbim. Sene bitmeden o güzel günden" notunu düştü.
Fotoğraflar: Instagram