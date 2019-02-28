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"BU BENİM HAYATIM VE İLİŞKİM"

Ergüçlü, "Evlilik mi, bilemiyorum. Şu an üzerine pek düşündüğümüz bir şey değil bu, gündemde olan bir şey değil. Böyle kararlar önemli kararlar, üzerine konuşmadık ve düşünmedik. Benim sıra dışı bulunan ilişkim hakkında her yerde konuşuluyor. Bugün iş konuşsak daha iyi olur, bu benim hayatım ve ilişkim. Ben ilişkimin ötekileştirildiği kadar öteki olmadığını biliyorum" ifadelerini kullandı.