Hazar Ergüçlü'den Onur Ünlü açıklaması

Giriş: 28.02.2019 - 07:54 | Güncelleme:  

Bir kozmetik markasının rujunun reklam yüzü olan ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, rol aldığı reklamın basın tanıtımına katıldı. Firma için kamera karşısına geçen ve reklamlarında oynayan Ergüçlü, reklam tanıtımının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı

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    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Hazar Ergüçlü, Onur Ünlü ile yaşadığı ilişki ile medya organlarında sık sık haber olması ve evlilik hakkında konuştu. 

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    "BU BENİM HAYATIM VE İLİŞKİM"

    Ergüçlü, "Evlilik mi, bilemiyorum. Şu an üzerine pek düşündüğümüz bir şey değil bu, gündemde olan bir şey değil. Böyle kararlar önemli kararlar, üzerine konuşmadık ve düşünmedik. Benim sıra dışı bulunan ilişkim hakkında her yerde konuşuluyor. Bugün iş konuşsak daha iyi olur, bu benim hayatım ve ilişkim. Ben ilişkimin ötekileştirildiği kadar öteki olmadığını biliyorum" ifadelerini kullandı.

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    "ANNE OLMAK İSTİYORUM"

    Ergüçlü, geçtiğimiz günlerde "Evlilik hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, "İleride karşımdaki kişi çok isterse evlenirim. Çünkü anne olmayı istiyorum" yanıtını vermişti.

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