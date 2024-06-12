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        Haberler Magazin Hazar Ergüçlü, sevgilisi DJ Artz ile tatilde - Magazin haberleri

        Hazar Ergüçlü, sevgilisi DJ Artz ile tatilde

        Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, yaklaşık 8 aydır aşk yaşadığı DJ Artz adıyla tanınan Efe Çelik ile İspanya'da tatil yapıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2024 - 09:31 Güncelleme: 12.06.2024 - 09:31
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        Son dönemin popüler isimlerinden Hazar Ergüçlü, yönetmen sevgilisi Onur Ünlü ile 5 yıllık birlikteliğini noktaladıktan sonra müzisyen Kutay Soyocak kısa süreli bir aşk yaşamıştı.

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        Hazar Ergüçlü, geçtiğimiz yıl aralık ayında DJ Artz adıyla tanınan Efe Çelik ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

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        Ünlü oyuncu, sevgilisiyle tatile çıktı.

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        Ergüçlü ve Çelik, İspanya'nın Malaga şehrinde bulunan tatil beldesi Costa del Sol'a gitti.

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        Hazar Ergüçlü, tatil pozlarını sosyal medyada paylaştı.

        #hazar ergüçlü
        #DJ Artz
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