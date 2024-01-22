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        Haberler Kültür-Sanat Resim Hazar Motan'dan yeni sergi: ‘Prélude’

        Hazar Motan'dan yeni sergi: ‘Prélude’

        Oyuncu ve ressam Hazar Motan'ın anda kalmak mottosuyla, düşünceler ve vesveselerden arınmış zihnin özgürlüğünü yansıttığı, Latince başlangıç anlamına gelen 'Prélude' isimli sergisi, 3 Mart'a kadar sanatseverlerle buluşuyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2024 - 11:35 Güncelleme: 22.01.2024 - 11:35
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        Hazar Motan'dan yeni sergi: 'Prélude'
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        Grand Art platformunda çağdaş sanatı ve genç sanatçıları ağırlayan, şehrin kültüründen ve mimarisinden ilham alan tasarım detaylarıyla ön plana çıkan Grand Hyatt İstanbul, oyuncu ve ressam Hazar Motan’ın ‘Prélude’ isimli sergisine ev sahipliği yapıyor.

        Sergilediği işlerde anın gücünü yansıtmaya çalışan, yarattığı figürlerde bir ruhun, saniyelik bile olsa yalnızca o anda kalabilmeyi başardığında hissettiği duygu durumunu yakalama, sanatseverlere hissettirme ve hissetme peşinde olduğunu söyleyen Motan eserlerindeki bakış açısını şu sözlerle anlatıyor:

        “Benim dünyamda anda kalmak mottosu, anda kalmaktan ziyade, düşüncelerimizi, vesveseleri bir kenara bıraktığımızda zihnimizin özüne döndüğü o paha biçilemez özgürlük. Eserlerimde bu özgürlüğün bize yansıttığı duyguyu işlemeye çalışıyorum. Oyunculukta gözlemlemek, duyguları anlamak hissetmek ve empati kurmak en önemli unsurlar... Bu da eserlerimde yansıtmak istediğim duyguyu, anlamama ve aktarmama, öğrendiğim, tecrübe ettiğim her şeyin kalemime yansımasına yardımcı oluyor.”

        Canlı, göz alıcı, insanı etkileyen renklerin kullanımıyla, sanatseverlerin de kendi içlerindeki anın özüne döndüklerini hissetmelerinin peşinde olduğunu söyleyen Hazar Motan resim serüvenine oyunculuk kariyeri ile eş zamanlı biçimde hobi olarak başladı. 2019 yılında ‘Keşif’ adlı ilk kişisel sergiyle bu hobiyi profosyonel alana taşıyan Motan, 2021 yılında Opensea platformunda ilk NFT’lerini yaptı.

        Hazar Motan’ın ‘Prélude’ adlı sergisi 3 Mart'a kadar sanatseverlerle buluşacak.

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        #Hazar Motan
        #Prélude
        #sergi
        #Grand Hyatt İstanbul
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