Hazer Amani eşinden boşandı ve Sıla'nın evine yerleşti

Giriş: 26.03.2019 - 11:19 | Güncelleme:  

Ünlü şef Hazer Amani 5 yıllık evliliğini bitirdi. Amani boşandıktan sonra aşk yaşadığı iddia edilen ünlü şarkıcı Sıla'nın evine yerleşti

  • 1Hazer Amani ve Sıla için bomba iddia! Hazer Amani eşinden boşandı ve Sıla'nın evine yerleşti - Magazin Haberleri
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    Ünlü şarkıcı Sıla geçtiğimiz aylarda adını MasterChef yarışmasıyla duyuran şef Hazer Amani ile birlikte Beşiktaş’ta görüntülenmişti. 

  • 2Hazer Amani ve Sıla için bomba iddia! Hazer Amani eşinden boşandı ve Sıla'nın evine yerleşti - Magazin Haberleri
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    Otomobilin içinde sarmaş dolaş halleri dikkatlerden kaçmayan Sıla ve Hazer Amani patlayan flaşlara aldırmamış ve araç içerisinde uyumuştu. 

  • 3Hazer Amani ve Sıla için bomba iddia! Hazer Amani eşinden boşandı ve Sıla'nın evine yerleşti - Magazin Haberleri
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    Sıla'nın evine gittiği ve aşk yaşadığı iddia edilen ikiliden Amani, çıkan haberler sonrası Sıla ile bir proje hakkında konuşmak için bir araya geldiklerini söylemişti.  

  • 4Hazer Amani ve Sıla için bomba iddia! Hazer Amani eşinden boşandı ve Sıla'nın evine yerleşti - Magazin Haberleri
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    Amani Sıla'nın Nişantaşı'ndaki evine gittiği ve çıkan haberler üzerine eşiyle sorun yaşadığı iddialarını da yalanladı ve şu açıklamayı yaptı: "Sıla'nın evine gitmedim beni Bomonti'ye bıraktılar. Eşimle aramızda hiçbir problem yok. Sıla ile eşim arkadaş değiller."

  • 5Hazer Amani ve Sıla için bomba iddia! Hazer Amani eşinden boşandı ve Sıla'nın evine yerleşti - Magazin Haberleri
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    2. Sayfa programının haberine göre, ünlü şef Hazer Amani eşinden boşandı ve Sıla'nın evine yerleşti. 

  • 6Hazer Amani ve Sıla için bomba iddia! Hazer Amani eşinden boşandı ve Sıla'nın evine yerleşti - Magazin Haberleri
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  • 7Hazer Amani ve Sıla için bomba iddia! Hazer Amani eşinden boşandı ve Sıla'nın evine yerleşti - Magazin Haberleri
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  • 8Hazer Amani ve Sıla için bomba iddia! Hazer Amani eşinden boşandı ve Sıla'nın evine yerleşti - Magazin Haberleri
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  • 9Hazer Amani ve Sıla için bomba iddia! Hazer Amani eşinden boşandı ve Sıla'nın evine yerleşti - Magazin Haberleri
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  • 10Hazer Amani ve Sıla için bomba iddia! Hazer Amani eşinden boşandı ve Sıla'nın evine yerleşti - Magazin Haberleri
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  • 11Hazer Amani ve Sıla için bomba iddia! Hazer Amani eşinden boşandı ve Sıla'nın evine yerleşti - Magazin Haberleri
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  • 12Hazer Amani ve Sıla için bomba iddia! Hazer Amani eşinden boşandı ve Sıla'nın evine yerleşti - Magazin Haberleri
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  • 13Hazer Amani ve Sıla için bomba iddia! Hazer Amani eşinden boşandı ve Sıla'nın evine yerleşti - Magazin Haberleri
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  • 14Hazer Amani ve Sıla için bomba iddia! Hazer Amani eşinden boşandı ve Sıla'nın evine yerleşti - Magazin Haberleri
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  • 15Hazer Amani ve Sıla için bomba iddia! Hazer Amani eşinden boşandı ve Sıla'nın evine yerleşti - Magazin Haberleri
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  • 16Hazer Amani ve Sıla için bomba iddia! Hazer Amani eşinden boşandı ve Sıla'nın evine yerleşti - Magazin Haberleri
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  • 17Hazer Amani ve Sıla için bomba iddia! Hazer Amani eşinden boşandı ve Sıla'nın evine yerleşti - Magazin Haberleri
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  • 18Hazer Amani ve Sıla için bomba iddia! Hazer Amani eşinden boşandı ve Sıla'nın evine yerleşti - Magazin Haberleri
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  • 19Hazer Amani ve Sıla için bomba iddia! Hazer Amani eşinden boşandı ve Sıla'nın evine yerleşti - Magazin Haberleri
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  • 20Hazer Amani ve Sıla için bomba iddia! Hazer Amani eşinden boşandı ve Sıla'nın evine yerleşti - Magazin Haberleri
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  • 21Hazer Amani ve Sıla için bomba iddia! Hazer Amani eşinden boşandı ve Sıla'nın evine yerleşti - Magazin Haberleri
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  • 22Hazer Amani ve Sıla için bomba iddia! Hazer Amani eşinden boşandı ve Sıla'nın evine yerleşti - Magazin Haberleri
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  • 23Hazer Amani ve Sıla için bomba iddia! Hazer Amani eşinden boşandı ve Sıla'nın evine yerleşti - Magazin Haberleri
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