AA

Bakanlık ilk ihalede, 4 yıl (1568 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, Türk lirası Referans Faiz Oranı'na (TLREF) endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi.

İhalede dönemsel faiz yüzde 5,65 oldu.

Nominal teklifin 2 milyar 571 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 929 milyon lira, net satış 899,1 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 870 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 500 milyon liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede ise 7 yıl (2366 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi.

İhalede dönemsel faiz yüzde 11,90 oldu. Nominal teklifin 3 milyar 475 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 530 milyon lira, net satış 1 milyar 398,1 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Kamu kuruluşlarından gelen 2 milyar 600 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 610,2 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine böylelikle piyasaya 6 milyar 897,2 milyon lira borçlandı.