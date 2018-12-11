Hazine 2.8 milyar lira borçlandı

Hazine bugün iki yıllık gösterge olan 12 Ağustos 2020 itfalı altı ayda bir yüzde 11.5 kupon ödemeli sabit kuponlu tahvili yeniden ihraç etti. Aralık ayı borçlanma programı çerçevesinde gerçekleştirilen ihraçta ortalama bileşik faiz yüzde 18.62, net satış 504.4 milyon TL ve nominal teklif 1 milyar 478 milyon TL oldu.

İhale öncesi yapılan 2 milyar 316.1 milyon liralık ROT satışla birlikte toplam satış tutarı 2 milyar 820.5 milyon TL'ye ulaştı.

Kasım ayında yapılan ihalede iki yıllık gösterge tahvil faizi yüzde 18.79 olmuştu.

Üç aylık borçlanma stratejisine göre Hazine aralıkta, toplam 2.8 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 3.5 milyar TL'si piyasadan toplam 4.5 milyar TL'lik iç borçlanma yapılmasını planlıyor.

Bu çerçevede Hazine 18 Aralık'ta da 6 Ağustos 2025 itfalı yedi yıl vadeli altı ayda bir kupon ödemeli değişken faizli tahvili ihraç edecek.