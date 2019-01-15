Hazine 12 ay vadeli kuponsuz devlet tahvilinde piyasa yapıcı bankalara 804 TL, kamuya 720 milyon TL satış yaptı. 5 yıl vadeli (1280 gün) 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracında piyasa yapıcılara 1 milyar 30 milyon TL kamuya 350 milyon TL satış yapıldı.



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