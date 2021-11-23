AA

Bakanlık ilk ihalede, 2 yıl (665 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 8,6 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi.

İhalede basit faiz yüzde 19,79, bileşik faiz yüzde 20,77 oldu.

Nominal teklifin 2 milyar 184,1 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 625,1 milyon lira, net satış 619,3 milyon lira olarak kaydedildi.

Kamu kuruluşlarından gelen 575 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 521 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 425 milyon liralık satış yapıldı.

Bakanlık, ikinci ihalede ise 7 yıl (2485 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi.

İhalede dönemsel faiz yüzde 9,86 oldu.

Nominal teklifin 1 milyar 886 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 527 milyon lira, net satış 510,2 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Kamu kuruluşlarından gelen 2 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 621 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 400 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine böylelikle piyasaya 4 milyar 529,5 milyon lira borçlandı.