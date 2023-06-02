Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerinin bitmesiyle kurulacak yeni Kabine araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kadroların tamamen değişeceğinin sinyalini önceden vermişti. Peki, Hazine ve Maliye Bakanı belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? İşte, Bakanlar Kurulu yeni Kabine listesi ile yeni Hazine ve Maliye Bakanı ile ilgili son bilgiler...