        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ABD temaslarını tamamladı - İş-Yaşam Haberleri

        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ABD temaslarını tamamladı

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, New York'ta gerçekleştirdiği yatırımcı toplantılarını tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2026 - 11:05 Güncelleme: 18.01.2026 - 11:05
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ABD temaslarını tamamladı
        AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edindiği bilgiye göre Bakan Şimşek, Londra'nın ardından New York'ta gerçekleştirdiği temaslarını tamamlayarak Türkiye'ye döndü.

        Şimşek'in perşembe ve cuma düzenlenen New York programı kapsamında 15 toplantı yapıldı. Bakan Şimşek, toplam bilanço büyüklüğü yaklaşık 30 trilyon dolara ulaşan dünyanın önde gelen küresel yatırım kuruluşlarından 300'ü aşkın yatırımcıyla bir araya geldi.

        New York'taki toplantılarda, Makroekonomik İstikrar ve Reform Programı'ndaki son gelişmeler, dezenflasyon süreci ve orta vadeli beklentiler yatırımcılarla kapsamlı şekilde paylaşıldı. Yatırımcılarla geniş kapsamlı soru-cevap oturumları da gerçekleştirildi.

        Şimşek, Londra ve New York programları kapsamında yaklaşık 88 trilyon dolar büyüklüğünde varlığı yöneten, dünyanın önde gelen kurumsal yatırım kuruluşlarından 800'den fazla isimle görüştü.

