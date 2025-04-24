Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Washington'da yatırımcılarla buluştu

Bakan Şimşek, G20, IMF ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında geldiği ABD'deki temaslarını sürdürüyor.

Şimşek, temasları kapsamında Barclays, Jefferies, JP Morgan ve Bank of America'nın ayrı ayrı düzenlediği yatırımcı toplantılarına katılarak, kapsamlı sunumlar gerçekleştirdi.

Yoğun ilgi gören toplantılarda Türkiye ekonomisine ilişkin güncel gelişmeleri ve gelecek dönem perspektifini paylaşan Şimşek, sunumunda ekonomi programının temel önceliğinin enflasyonla kararlı mücadele olduğunu ifade etti.

Enflasyonda aşağı yönlü etki

Şimşek, küresel piyasalardaki son gelişmeleri de değerlendirerek, sıkılaşan finansal koşullar ve zayıflayan dış talebin Türkiye ekonomisinde daha ılımlı bir büyüme sürecine yol açabileceğini söyledi.

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Sıkılaşan finansal koşullar ile petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyon üzerinde aşağı yönlü etki oluşturacağını vurgulayan Şimşek, bu çerçevede, enflasyonun yıl sonunda Merkez Bankasının hedef aralığında gerçekleşmesinin beklendiğini bildirdi.

Cari açıkta pozitif sinyaller

Şimşek, cari dengeye ilişkin de iyimser olduklarını, yıl sonunda cari açığın Orta Vadeli Program tahminlerinin altında kalmasını öngördüklerini belirterek, yurt içi talepteki yavaşlama ve enerji fiyatlarındaki düşüşün, dış ticaret açığını daraltarak bu gelişmeye katkı sağlayacağını dile getirdi.