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        Haberler Para Hazine ve Maliye Bakanlığı 2.6 milyar lira borçlandı  - Para Haberleri

        Hazine ve Maliye Bakanlığı 2.6 milyar lira borçlandı 

        Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 2 milyar 609 milyon lira borçlanmaya gitti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 14:55
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        Hazine 2.6 milyar lira borçlandı 
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        İhalede, 7 yıl (2485 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi. İhalede dönemsel faiz 9,01 oldu.

        Nominal teklifin 2 milyar 924 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 770 milyon lira, net satış 1 milyar 509 milyon lira oldu.

        Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 714 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 100 milyon liralık satış yapıldı.​​​​​​​

        Hazine böylece, ihalede toplam 2 milyar 609 milyon lira borçlandı.

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