Osman Çelik, 29 Haziran 2016 tarihinde Hazine Müsteşarlığı'na atandı. Hazine Müsteşarlığı döneminde İslam Kalkınma Bankası İcra Kurulu Üyeliği yaptı ve G-20 Türkiye Sherpası olarak görev aldı. Aynı dönemde Dünya Bankası, EBRD, Asya Kalkınma Bankası, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası, Ecobank, Asya Altyapı Yatırım Bankası Guvernörlüklerinin yanı sıra FSB, Finansal İstikrar Komitesi, Faizsiz Finansman Koordinasyon Kurulu ve KOSGEB İcra Kurulu üyeliği görevlerinde de bulundu.

2017-2021 yılları arasında Türk Eximbank Yönetim Kurulu Başkanlığı, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Denetim Komitesi Başkanlığı yapan Çelik, Ekim 2018 tarihinden itibaren Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi ve Kredi Komitesi Başkanı olarak görev yaptı. 25 Mart 2022 tarihi itibariyle Vakıf Katılım Bankası Genel Müdürü olarak görevlendirildi.

Osman Çelik'in adı 2016'da Hazine Müsteşarlığı görevine geldikten sonra lojmanı beğenmeyip ev kiralattığı ve içini 223 bin liraya döşettiği iddialarıyla gündeme geldi. O dönem Kamu Görevlileri Etik Kurulu, Çelik'in yaptıklarının etik dışı olduğuna karar verip kınamıştı