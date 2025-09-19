Habertürk
        Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan "vergisiz döviz" iddialarına ilişkin açıklama - İş-Yaşam Haberleri

        Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan "vergisiz döviz" iddialarına ilişkin açıklama

        Hazine ve Maliye Bakanlığı, bireysel döviz işlemlerinin vergi dışı bırakılmasının söz konusu olmadığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2025 - 12:18 Güncelleme: 19.09.2025 - 12:18
        Bakanlıktan "vergisiz döviz" açıklaması
        Bakanlıktan yapılan açıklamada, bir gazetenin gündeme taşıdığı "vergisiz döviz" iddialarının, bilgi eksikliğinden kaynaklandığının değerlendirildiği belirtildi.

        Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinin önemine işaret edilen açıklamada, "Döviz alımlarında, ticari olup olmadığına veya kazanç sağlanıp sağlanmadığına bakılmaksızın, işlem tutarı üzerinden binde 2 kambiyo vergisi alınmaktadır. Bireysel döviz işlemlerinin vergi dışı bırakılması söz konusu değildir. Bu tür işlemlerden elde edilen kazançlar kapsam ve mahiyetine göre vergilendirilmektedir." ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada, Gelir Vergisi Kanunu'nda vergiye tabi gelir unsurlarının açıkça belirtildiğine dikkat çekilerek, gerçek kişilerin bu unsurlar kapsamında elde ettiği gelirlerin vergilendirildiği aktarıldı.

        "Bakanlığımız denetim ve tarama çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir"

        Ticari bir organizasyon içinde ve devamlılık arz edecek şekilde gerçekleştirilen yabancı para alım-satım işlemlerinden sağlanan kazançların, "ticari kazanç" olarak vergiye tabi olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Ayrıca, sermaye tahsis ederek yabancı para alım ve satımı yapan gerçek kişilerin elde ettiği kur farkı kazançları da ticari kazanç kapsamında vergilendirilmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığımızın internet sitesinde bu konuda çok sayıda özelge bulunmaktadır. Her iki durumda da gerçekleştirilen yabancı para alım-satım işlemlerinden kaynaklanan kazançlar, artan oranlı vergi tarifesine göre yüzde 40'a varan oranlarda vergiye tabi tutulmaktadır. Bakanlığımız bu konudaki denetim ve tarama çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Ancak emekli ikramiyesinin ya da maaşının bir kısmıyla döviz alan vatandaşın, yabancı para alım satımı dolayısıyla gelir vergisine tabi tutulması söz konusu değildir. Vatandaşlarımız sahip oldukları yabancı paraları bozdurabilir ve ihtiyaçları doğrultusunda döviz alabilirler."

