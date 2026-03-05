Canlı
        Haberler Bilgi Gündem Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı: 250 Vergi Müfettiş Yardımcısı alımı başvuruları ne zaman, nereden yapılacak, başvuru şartları neler?

        Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı: 250 Vergi Müfettiş Yardımcısı alımı başvuruları ne zaman?

        Hazine Bakanlığınca Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından 2026 yılında personel alımı gerçekleşecek. İstihdam kapsamında 250 vergi müfettiş yardımcısı alımı yapılacak. 250 Vergi Müfettiş Yardımcısının 200'ü İİBF ve hukuk fakültesi mezunlarından, 50'si mühendislik fakültesi mezunlarından seçilecek. Başvuru yapmak isteyen adaylar, başvuru şartlarını araştırıyor. Peki, Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, nasıl başvuru yapılır? İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2026 - 16:39 Güncelleme:
        1

        2026 yılında Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı aracılığıyla personel alımı yapılacak. Alım doğrultusunda 250 Vergi Müfettiş Yardımcısı istihdam edilecek. Söz konusu kontenjanın 200’ü İİBF ve hukuk fakültesi mezunları, 50’si ise mühendislik fakültesi mezunları arasından belirlenecek. Adayların başvuru yapabilmesi için belirli şartları taşımaları gerekiyor. Başvurular, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden elektronik ortamda yapılacak. Bu kapsamda “250 Vergi Müfettiş Yardımcısı başvuru ve sınav tarihi ne zaman, başvuru şartları neler?” sorularının cevabı haberimizde...

        2

        HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 250 VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALIMI YAPACAK

        Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından vergi müfettiş yardımcısı alımı gerçekleştirilecek. İstihdam kapsamında alınacak 250 vergi müfettiş yardımcısının 200'ü hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri, 50'si de mühendislik fakültesi mezunları arasından seçilecek.

        3

        BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Sınav başvuruları 9 Mart 2026 Pazartesi günü saat 08.30’da başlayıp 18 Mart 2026 Çarşamba günü saat 17.30’da sona erecek.

        4

        BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

        Adaylar giriş sınavı başvurularını, Hazine ve Maliye Bakanlığının resmi internet sitesinden elektronik ortamda yapacak. Sınav başvurusu, adaya ait son bir ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf ile kendi el yazısıyla hazırladığı özgeçmişin sisteme yüklenmesi ve başvuru formunun doldurulması suretiyle tamamlanacak.

        HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        2026 yılı 250 Vergi Müfettiş Yardımcısı alımı için başvuru şartları:

        - Hukuk, İİBF (iktisat, işletme, siyasal bilgiler vb.) veya mühendislik fakültesi mezunu olmak,

        - Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’den gerekli puanı almak,

        - 35 yaşını doldurmamış olmak,

        - Devlet memurluğu için genel şartları taşımak

        Özel şartlara ise Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı duyurusundan ulaşabilirsiniz.

        HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        GİRİŞ SINAVI NE ZAMAN, NEREDE YAPILACAK?

        Giriş sınavı; hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunları için klasik usulde 11-12 Nisan 2026'da, mühendislik fakülteleri mezunları için ise test usulünde 11 Nisan 2026 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecek.

        Bu sınavın yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile sınavın yapılacağı yer ve saatleri en az 10 gün önce Bakanlığın internet sitesinden ilan edilecek. Yazılı sınavda başarılı olanlar sözlü sınava da tabi tutulacak.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
