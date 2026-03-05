GİRİŞ SINAVI NE ZAMAN, NEREDE YAPILACAK?

Giriş sınavı; hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunları için klasik usulde 11-12 Nisan 2026'da, mühendislik fakülteleri mezunları için ise test usulünde 11 Nisan 2026 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecek.

Bu sınavın yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile sınavın yapılacağı yer ve saatleri en az 10 gün önce Bakanlığın internet sitesinden ilan edilecek. Yazılı sınavda başarılı olanlar sözlü sınava da tabi tutulacak.