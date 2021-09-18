İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezince, İstanbul genelinde hazır bulunuşluk uygulaması yapılacak.

HAZIR BULUNUŞLULUK SINAVI NEDİR?

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kalıcı ve etkin öğrenmeyi mümkün kılmak için öğrencinin hazır bulunuşluk düzeyinin tespit edilmesi gerektiği belirtildi.

Bu çerçevede Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından sınava ilişkin yapılan açıklamada tarihlerde netleşti. İşte 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda 11 - 12 Eylül tarihlerinde yapılmış olan Hazır Bulunuşluk Sınavı'nın diğer sınıflar için belirlenen tarihi...

HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI NE ZAMAN?

18-19 Eylül'de 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda ise Türk Dili ve Edebiyatı (Türkçe), Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerinden her ders için 15 soruluk hazır bulunuşluk uygulaması, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden gerçekleştirilecek. 8. ve 12. Sınıf öğrencilerimiz için ayrıca 25-26 Eylül'de Destekleme ve Yetiştirme kursları hazır bulunuşluk uygulaması da yapılacak.