Haziranda cari açık katlandı 0:00 / 0:00

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Merkez Bankası (TCMB), haziran ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre cari açık haziranda geçen yılın aynı ayına göre 2 milyar 269 milyon dolar yükselerek 3 milyar 458 milyon dolara ulaştı.

Cari işlemler hesabı, mayısta 6 milyar 468 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 29 milyar 444 milyon dolar olmuştu.

Haziran verisiyle beraber 12 aylık cari açık 32 milyar 667 milyon dolara ulaştı.

2022'nin ilk 6 ayında ise cari açık geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 142.7 artarak 32 milyar 444 milyon doları buldu.

6 aylık cari açık verileri (milyon $) Dönem Cari açık Ocak-Haziran (2021) -13364 2022 Ocak -7386 2022 Şubat -5709 2022 Mart -6031 2022 Nisan -3292 2022 Mayıs -6568 2022 Haziran -3458 Ocak-Haziran (2022) -32444

AÇIK DIŞ TİCARETTEN GELDİ

TCMB açıklamasına göre haziran ayında hizmetler dengesi kaynaklı girişler 2 milyar 508 milyon dolar artarak 4 milyar 24 dolara yükseldi. Ancak ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 4 milyar 794 milyon dolar artarak 6 milyar 426 milyon dolara ulaştı. Bu da cari açığın yükselmesine yol açtı.

RESMİ REZERVLERDE DÜŞÜŞ

Haziranda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 950 milyon dolar oldu. Portföy yatırımlarında ise 1 milyar 578 milyon dolarlık net çıkış kaydedildi.

Resmi rezervlerde haziran ayında 1 milyar 960 milyon dolarlık net azalış yaşandı.