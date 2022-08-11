Haziranda cari açık katlandı

Merkez Bankası (TCMB), haziran ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre cari açık haziranda geçen yılın aynı ayına göre 2 milyar 269 milyon dolar yükselerek 3 milyar 458 milyon dolara ulaştı.
Cari işlemler hesabı, mayısta 6 milyar 468 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 29 milyar 444 milyon dolar olmuştu.
Haziran verisiyle beraber 12 aylık cari açık 32 milyar 667 milyon dolara ulaştı.
2022'nin ilk 6 ayında ise cari açık geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 142.7 artarak 32 milyar 444 milyon doları buldu.
|6 aylık cari açık verileri (milyon $)
|Dönem
|Cari açık
|Ocak-Haziran (2021)
|-13364
|2022 Ocak
|-7386
|2022 Şubat
|-5709
|2022 Mart
|-6031
|2022 Nisan
|-3292
|2022 Mayıs
|-6568
|2022 Haziran
|-3458
|Ocak-Haziran (2022)
|-32444
AÇIK DIŞ TİCARETTEN GELDİ
TCMB açıklamasına göre haziran ayında hizmetler dengesi kaynaklı girişler 2 milyar 508 milyon dolar artarak 4 milyar 24 dolara yükseldi. Ancak ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 4 milyar 794 milyon dolar artarak 6 milyar 426 milyon dolara ulaştı. Bu da cari açığın yükselmesine yol açtı.
RESMİ REZERVLERDE DÜŞÜŞ
Haziranda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 950 milyon dolar oldu. Portföy yatırımlarında ise 1 milyar 578 milyon dolarlık net çıkış kaydedildi.
Resmi rezervlerde haziran ayında 1 milyar 960 milyon dolarlık net azalış yaşandı.
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