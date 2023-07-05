Haziran ayı enflasyon rakamları, 5 Temmuz Çarşamba günü yani bugün açıklanıyor. Memur ve emekli zammında belirleyici olacak olan 6 aylık enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumu tarafından duyurulacak. TEFE-TÜFE verileri ile pek çok kalemde etkili olacak Temmuz zammı netleşecek. Haziran ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon farkı ile, refah payı hariç zam oranları netleşecek. Milyonlarca emekli ve memurun gözü "Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak ve 2023 Haziran enflasyon ne kadar, yüzde kaç oldu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2023 Haziran enflasyon rakamlarının açıklanacağı saat...