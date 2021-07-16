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Haziran ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçları açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Merkezi yönetim bütçesi 2021 yılı Haziran ayında 25 milyar 31 milyon TL açık verdi. Faiz dışı açık ise 15,62 milyar TL olarak kaydedildi. Haziran ayı bütçe giderleri ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32.4 oranında arttı

Haziran ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçları açıklandı
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Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri haziranda 88,3 milyar lira, giderleri 113,4 milyar lira oldu.

Buna göre, haziranda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,3 artarak 88 milyar 346 milyon liraya, bütçe giderleri yüzde 32,4 artışla 113 milyar 377 milyon liraya ulaştı.

Faiz dışı bütçe giderleri 104 milyar TL olurken faiz dışı açık ise 15,6 milyar TL oldu.

Ocak-haziran döneminde ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 38,5 yükselerek 630 milyar 821 milyon liraya, bütçe giderleri yüzde 17,4 artarak 663 milyar 360 milyon liraya çıktı.

Böylece, merkezi yönetim bütçesi haziranda 25 milyar 31 milyon lira, ocak-haziran döneminde ise 32 milyar 540 milyon lira açık verdi.

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