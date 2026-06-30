Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Vali Ekrem Canalp'in öncülüğünde İl Özel İdaresi tarafından Mereto Dağı'nın zirvesine kadar sıcak asfalt yol yapıldı. Çalışmaların tamamlanmasıyla tarihi Meryem Ana Kilisesi yeniden ziyaretçilerini ağırlayacak. Yolun yaklaşık bir hafta içerisinde ulaşıma açılması planlanıyor. Yolun hizmete girmesiyle doğaseverler, yaylacılar ve inanç turizmi kapsamında bölgeyi ziyaret etmek isteyen yerli ve yabancı turistler Mereto Dağı'na daha güvenli ve konforlu şekilde ulaşabilecek."