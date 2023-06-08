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Birçok farklı alanda kullanılması sebebiyle önemli bir kimyasal ürün olan hidroklorik asit, insanlar için ise oldukça tehlikeli bir bileşiktir. Peki, Hcl kullanım alanları nelerdir? Hcl polar mı apolar mı? İşte, tüm detaylar…

Hcl Nedir?

Hcl bileşiğinin adı hidroklorik asit; halk arasında yaygın olarak kullanılan ismi ise tuz ruhudur. Oda sıcaklığı ve normal bir basınç altında gaz halinde bulunan bu bileşik, hidrojen klorürün suda çözünmesi ile üretilmekte ve elde edilmektedir. Tarihte ilk kez MS. 800’lü yıllarda Cabir bin Hayyan tarafından keşfedilen hidroklorik asit, o tarihten itibaren sıklıkla kullanılmıştır.

110 santigrat derecede kaynayan, -27 santigrat derecede ise eriyen hidroklorik asit, oldukça zehirli bir madde olması sebebiyle insan sağlığı açısından da oldukça tehlikelidir. Temas edilmesi ya da solunması halinde insanda ciddi sorunlara yol açan hidroklorik asit, deri üzerinde yanıklara ve solunum yollarında tahrişlere neden olmaktadır.

Birçok farklı metal ile tepkimeye girmeye de müsait olan hidroklorik asit; demir, çinko ve magnezyum gibi maddelerle etkileşime girdiğinde, hidrojen ortaya çıkarmaktadır. Karbonatların hidroklorik asit ile tepkimeye girmesi ise karbondioksiti açığa çıkarmaktadır.

Hcl Kullanım Alanları

Hidroklorik asit ya da halk arasında kullanılan ismiyle tuz ruhu, birçok farklı sektörde kendisine kullanım alanı bulabilmektedir. Su arıtma tesislerinde suların temizlenmesinde, metal sektöründe pas gidermede, plastik ürünlerin imalatında, dekapaj adı verilen ve çeliğin temizlenmesi anlamına gelen işlemin gerçekleştirilmesinde, akümülatör ve pillerin imal edilmesinde hidroklorik asit önemli bir hammadde olarak kullanılmaktadır.

Tüm bunlara ek olarak hidroklorik asit (tuz ruhu) ev temizliğinde de sıklıkla kullanılmaktadır. Özellikle banyo ya da tuvaletlerde tıkalı olan giderleri açmada kullanılan bu kimyasal bileşik, oldukça zehirli olması sebebiyle önlem alınarak kullanılmalıdır. Solunması ve deriye temas etmesi insanlar için ciddi sorunlar yaratabileceğinden, tuz ruhu kullanılırken maske takılması ve koruyucu eldiven ile koruyucu giysi giyilmesi büyük önem arz etmektedir.

Hcl Asit Mi Baz Mı?

Suda çözünme esnasında, çözeltiye artık yüklü hidrojen iyonları veren maddelere asit; bu sırada hidroksil iyonu yükleyen maddelere ise baz adı verilmektedir. Peki, hidroklorik asidin kimyasal formülü olan Hcl asit mi baz mı? Basit bir moleküler yapıya sahip olan ve inorganik bileşikler arasında yer alan hidroklorik asit, güçlü asitler arasında yer almaktadır.

Hcl Ph Değeri

Bir maddenin asit ya da alkali değerini anlamak için kullanılan ölçüye ph derecesi; bu ölçümler sonucu ortaya çıkan çizelgeye ise ph çizelgesi adı verilmektedir. 0 ile 14 arasındaki sayılardan meydana gelen bu listede 0 ile 7 arasında yer alan maddeler asit; 7 ile 14 arasında konumlanan maddeler ise baz olarak ifade edilirler. Peki güçlü bir asit olduğunu bildiğimiz Hcl ph değeri kaçtır? Hidroklorik asidin ph derecesi 1 ile 2 arasındadır.

Hcl Polar mı Apolar Mı?

Hcl molekülünde bulunan klorun negatif; hidrojenin ise pozitif yükle yüklenmesi sebebiyle hidroklorik asit, polar kovalent bağlı bir bileşik olarak tarif edilmektedir.

Hcl Formülü

Hidroklorik asit, hidrojen ve klor elementlerinden meydana gelmesi sebebiyle Hcl formülü ile gösterilmektedir.