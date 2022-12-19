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HDP'li Semra Güzel'in yargılanmasına başlandı

Milletvekilliği düşürülen HDP'li Semra Güzel'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanmasına başlandı

Son dakika: HDP'li Semra Güzel'in yargılanmasına başlandı
HDP'li Semra Güzel'in yargılanmasına başlandı
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AA

Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yargılanmasına başlandı.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Güzel, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, avukatları ve bazı HDP'li milletvekilleri salonda hazır bulundu.

Duruşmanın başında Mahkeme Başkanı Okay Koç, Güzel'e bu celsede 3 avukatının dinlenebileceğini bildirdi. Bunun üzerine Güzel'in avukatlarından Sinem Coşkun, itiraz ederek karardan dönülmesini talep etti. Talep üzerine duruşma savcısı itirazların reddine karar verilmesini isterken, mahkeme heyeti de sanık avukatının talebinin reddedildiğini açıkladı.

İddianamenin özetinin okunmasının ardından kimlik tespiti yapılan sanık Güzel, aylık gelirinin 30 ile 40 bin lira arasında olduğunu söyledi.

Söz alan Güzel'in avukatlarından Eylem Arzu Kayaoğlu, Güzel'in milletvekili olduğunu belirterek, Anayasa'nın 83'üncü maddesi gereğince yargılamada "durma" kararı verilmesini talep etti.

Avukat Kayaoğlu, "Müvekkil hala milletvekilidir, bu nedenle hiçbir şekilde lehe ya da aleyhe delil toplanamaz. İddianamenin iadesini ve kovuşturmanın durmasını istiyoruz." diye konuştu

Talep üzerine görüşü sorulan duruşma savcısı, sanığın yargılanmasında hukuken bir sakınca olmadığını vurgulayarak, talebin reddini istedi.

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, sanık avukatlarının "durma" talebinin bir sonraki celsede değerlendirilmesine karar verildiğini açıkladı.

Bunun üzerine sanığın tutukluluk durumuyla ilgili görüşü sorulan duruşma savcısı, sanığın kaçma şüphesinin bulunması nedeniyle, Güzel'in tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Tutukluluk durumuna ilişkin söz alan sanık Güzel, milletvekili olduğunu, tutukluluk hali nedeniyle Meclis çalışmalarına katılamadığını öne sürdü.

Adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliye talebinde bulunan Güzel, şunları kaydetti:

"Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca 2017'de hakkımda soruşturma yürütülmüş, o dosyada ismim, TC kimlik numaram hepsi var. O dönem HTS kayıtları ve daha birçok şey incelenmiş. Buna ilişkin bir ifade bile istenilmemiş. O dönem soruşturmayı yapanlar görevi kötüye mi kullanmıştır? Hayır. Herhangi bir suç unsuru bulamamıştır. Vekil olmasaydım belki de bu dosya bu aşamaya gelmeyecekti. Bu fotoğraflardan propaganda da çıkarılamaz. Çünkü paylaşan ben değilim. Bu fotoğrafı Meclis kürsüsünde kullananlar propaganda yapmaktadır. Süreçte hakkımda çok ciddi bir linç kampanyası yürütüldü. Fotoğraflar yayımlandıktan sonra yurt dışı yasağım yoktu, pasaportumla yurt dışına gidebilirdim. O linç kampanyasına maruz kaldığım süreçte evde yoktum. Bir yere kaçmadım, kamufle olmadım."

Avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmayı 20 Şubat 2023'e erteledi.

İDDİANAME

İddianameye göre, Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın cep telefonunda, HDP Milletvekili Güzel ile fotoğraflarının bulunması üzerine, Güzel hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, Başsavcılığın talebi üzerine Güzel'in dokunulmazlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından kaldırıldı.

İfadesi alınmak üzere çıkarılan davetiyeye cevap vermeyen ve adresinde bulunamayan Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Semra Güzel, 2 Eylül'de başkası adına düzenlenen sahte kimlikle İstanbul'dan Edirne'ye giderken yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Güzel'in, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapsi isteniyor.

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