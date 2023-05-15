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Haberler Gündem Güncel HDP ve Yeşil Sol Parti'den ortak açıklama! "Seçim sonuçlarının bizler açısından başarı olarak görülemeyeceği açıktır"
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HDP ve Yeşil Sol Parti'den ortak açıklama

HDP ve Yeşil Sol Parti'den ortak açıklama yapıldı. Açıklamada, "Seçim sonuçlarının bizler açısından başarı olarak görülemeyeceği açıktır" denildi

HDP ve Yeşil Sol Parti'den ortak açıklama!
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Yeşil Sol Parti Eş Sözcüleri Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İbrahim Akın ile HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar basın toplantısı düzenledi. Uçar tarafından okunan ortak açıklamada şunlar denildi:

"Bu seçimlerde önümüze koyduğumuz hedeflere tam olarak ulaşamadığımızı belirtmek istiyoruz. Seçim sonuçlarının bizler açısından başarı olarak görülemeyeceği açıktır. Cumhur İttifakı eşit şartlarda gerçekleşmesi gereken seçimlerden kırıntı bile bırakmamıştır. Her türlü kamu kaynağını ve gücünü seçim dönemi boyunca kendi lehine kullanmıştır. Bu sonuçların ortaya çıkmasında hile ve kumpasların etkisi belirleyici olmuştur. HDP olarak Yeşil Sol Parti olarak tek liste ve tek parti ile seçime girme ısrarımıza rağmen bu önerimizin hayata geçmemiş olmasının ortaya çıkardığı sıkıntılar da seçim sonuçlarını belli düzeyde etkilemiştir. Bütün bu faktörlere rağmen elde edilen sonucu önemli buluyoruz.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da, "İttifaklarda belli riskler olabilir o da bu seçimlerde gerçekleşmiştir. Oylarımızda bir azalma olduğu doğrudur. Batı illerinde bu azalma daha dikkat çekicidir. Meclis'in 3'üncü büyük partisi olmayı sürdürüyoruz. İtirazlarımız var, bu itirazlar nasıl sonuçlanacak onları göreceğiz. YSK'nın bütün verileri açıklandıktan sonra vekil sayımızın artması ihtimali de var ama buna rağmen hedefimizin gerisinde olduğumuz son derece açıktır" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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