UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan rüzgarları esiyor. Temsilcimiz Başakşehir, deplasmanda Hearts ile karşı karşıya gelecek. İskoçya'nın başkenti Edinburgh'taki Tynecastle Park'ta gerçekleşek olan mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonundan hakem Krzysztof Jakubik yönetecek. Peki, Hearts Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?