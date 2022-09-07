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Hearts Başakşehir maçı ne zaman? Hearts Başakşehir maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ilk maçında İskoçya'nın Hearts takımıyla karşılaşıyor. Merakla beklenen müsabaka sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Mücadele öncesinde maçın günü, yayın saati ve kanalı aranıyor. İşte Hearts Başakşehir maçı karşılaşmasıyla ilgili bilgiler...

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  • Hearts Başakşehir maçı ne zaman, bugün mü? Hearts Başakşehir maçı hangi kanalda yayınlanacak?

    UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan rüzgarları esiyor. Temsilcimiz Başakşehir, deplasmanda Hearts ile karşı karşıya gelecek.  İskoçya'nın başkenti Edinburgh'taki Tynecastle Park'ta gerçekleşek olan mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonundan hakem Krzysztof Jakubik yönetecek. Peki, Hearts Başakşehir  maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
  • Hearts Başakşehir maçı ne zaman, bugün mü? Hearts Başakşehir maçı hangi kanalda yayınlanacak?

    HEARTS BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

    Hearts Başakşehir maçı 8 Eylül Perşembe günü saat 19:45'te oynanacak.
  • Hearts Başakşehir maçı ne zaman, bugün mü? Hearts Başakşehir maçı hangi kanalda yayınlanacak?

    HEARTS BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

    Merakla beklenen maç TV 8.5 ve Exxen'de canlı yayınlanacak. 

     

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