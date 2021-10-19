Hedef Holding halka arzında talep toplama işlemleri tamamlandı, gözler halka arz sonuçlarına çevrildi. İnfo Yatırım liderliğinde halka arz olacak olan Hedef Holding izahnamesi 7 Ekim'de onaylanmıştı. İşte Hedef Holding halka arz hakkında merak edilenler...

HEDEF HOLDİNG HALKA ARZ SONUÇLARI

Borsa İstanbul'da gerçekleşecek olan Hedef Holding halka arzında talep toplama işlemleri 14-15 Ekim 2021 tarihlerinde yapıldı. Bloomberg HT'de yer alan habere göre Info Yatırım Menkul Değerler’den yapılan açıklamada Hedef Holding halka arzında 1,96 TL’den 60 milyon hissenin satışının yapıldığı bildirildi.

Halka arz büyüklüğü 117,6 milyon TL olurken halka arz edilen hisselerin yüzde 40’ı yurtiçi kurumsal, yüzde 35’i yurtiçi bireysel, yüzde 20’si yurtdışı kurumsal yatırımcılara ve yüzde 5’i Hedef Grubu çalışanlarına dağıtıldı.

Hedef Holding’in sermayesinin 250 milyon TL’den 300 milyon TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılan 50 milyon TL nominal değerli pay ve mevcut ortak Sibel Gökalp'in sahip olduğu 10 milyon TL nominal değerli pay olmak üzere toplam 60 milyon TL nominal değerli pay halka arz edildi.

Halka arzda toplam 123 bin 745 yatırımcıdan halka arz edilen 60 milyon TL nominal değerli payların 6 katına denk gelen 357,8 milyon TL nominal değerli filtrelenmemiş pay talebi geldi.

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HEDEF HOLDİNG HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR?

50.000.000 TL sermaye artırımı ile, 10.000.000 TL ortak satışı yolu ile toplamda 60.000.000 TL nominal değerli payın satışa sunulacağı Hedef Holding halka arzda hisse fiyatı 1,96 TL olarak belirlenmişti.

HEDEF HOLDİNG HALKA ARZ BORSA KODU NE?

İnfo Yatırım liderliğinde gerçekleşecek olan Hedef Holding halka arzında hisseler #HEDEF borsa kodu ile işlem görecek.

HEDEF HOLDİNG NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Talep toplama işlemleri gerçekleştirilen Hedef Holding Borsa'da düzenlenecek gong töreninin ardından işlem görmeye başlayacak ancak net bir tarih henüz belli olmadı.