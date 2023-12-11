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        HEDEP adını DEM Parti olarak değiştirdi

        Yargıtay tarafından "HEDEP" ismi kabul edilmeyen Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, adını "DEM Parti" olarak değiştirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2023 - 12:35 Güncelleme: 11.12.2023 - 13:12
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        HEDEP adını DEM Parti olarak değiştirdi
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        Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Yargıtay'ın kararının ardından ismini DEM Parti olarak değiştirdi.

        Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde, partinin kısa adının yeniden belirlenmesine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

        Yargıtay’ın kapatılan HADEP’e benzerliği nedeniyle değiştirilmesi yönünde tebliğde bulunduğu HEDEP, kısaltmasını DEM Parti olarak değiştirdi.

        Doğan, "Bu değişiklikle ilgili yaptığımız toplantının kararları ve DEM Parti, yani yeni ismimiz Yargıtay Siyasi Partiler Bürosuna ulaşmıştır. Yeni bir itiraz gelmesini beklemiyoruz." diye konuştu.

        Sözcü Doğan, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin partisinde aday adaylığı sürecinin 20 Aralık'a kadar uzatıldığını da bildirdi.

        YARGITAY'DAN HEDEP KARARI

        Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeşil Sol Parti'nin adının Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) olarak değiştirilmesi kararını kabul etmemişti.

        Edinilen bilgiye göre, Başsavcılık, HEDEP olarak belirlenen parti kısa adını, "devletin bölünmez bütünlüğüne karşı eylemlerde odak olması nedeniyle" temelli kapatılan HADEP'i andırdığı gerekçesiyle uygun görmedi.

        Kararda, her iki partinin isminin birbiriyle karıştırılmasına elverişli olduğunun ifade edildiği öğrenildi.

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