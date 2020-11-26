Kanal D ekranlarında yayınlanan Hekimoğlu 26. bölümden beri dizinin takipçileri Hekimoğlu 27. bölüm fragmanını bekliyordu. Sevilen dizinin yeni bölüm fragmanı nihayet yayınlandı. Timuçin Esen'in Ateş Hekimoğlu karakterini canlandırdığı Hekimoğlu 26. bölümde neler oldu? İşte Hekimoğlu 27. bölüm fragmanı...

HEKİMOĞLU 27. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

— Kanal D (@KanalD) November 25, 2020

HEKİMOĞLU 26. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hekimoğlu 24 Kasım Salı yayınlanan son bölümde Ateş'i yıllar sonra bulan ilginç vaka, ortalığın karışmasına neden oluyor!

Hekimoğlu, yıllar önce kaybettiği bir vakayla aynı semptomları gösteren hastanın peşine düşer. Ne var ki peşine düştüğü aslında İpek’in hastasıdır. Bir yandan hastanenin düzenlediği yardım balosundaki İpek’i oyalarken, bir yandan da hastalığın nedenini bulmak için riskli yolları dener. Hastanın durumunu tehlikeye atması onu İpek’le karşı karşıya getirecektir.

Diğer yandan Zeynep ve Mehmet Ali arasında gerilim tırmanır. Zeynep’le aynı vaka üzerine makale yazan Mehmet Ali’nin, makaleyi Zeynep’ten izinsiz yayımlaması ikiliyi arkadaşlıklarını sorgulama noktasına getirir. Hekimoğlu bu defa hastayı kurtarabilecek mi? İpek kendi hastasını alan Hekimoğlu’na ne tepki verecek? Zeynep ve Mehmet Ali’nin arkadaşlığı sonlanacak mı?

Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı 20.00'de Kanal D'de!