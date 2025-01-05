Helen Mirren'ın formda kalma sırrı askeri antrenman

Bu, zorluk derecesine göre kademeli olarak düzenlenmiş, 10 egzersizden oluşan dört bölümlük bir fiziksel kondisyon programı.

Her bölümdeki 10 egzersiz, her zaman aynı sırayla ve aynı maksimum zaman sınırları içinde gerçekleştiriliyor.

Ayak parmaklarına dokunma, diz kaldırma, yan bükme ve kol çevirme gibi basit egzersizlerden her biri 30 saniye içeriyor.